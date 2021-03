Nakon pobjede zastrašujućeg kamerunsko-francuskog Predatora Francisa Ngannoua (16-3) nad Stipom Miočićem (20-4) kojom je ovaj postao novi prvak teške kategorije, mnogi preostali bivši ili sadašnji članovi UFC-a dobili su potrebu ostaviti svoj komentar, među njima i Michael Chiesa koji je putem svog Twitter profila istaknuo:

“Sekvenca za kraj borbe bila je kao ona protiv Overeema. Onaj direkt desnom pa prelazak na prednji direkt u bradu je bio čist udarac. Mislim kako trenutno nema teškaša koji može pobijediti tog čovjeka.”

That fight ending sequence was Overeem-esque. Throwing the straight right into that switch jab was clean. I don’t think any heavyweight can beat this man. Congrats @francis_ngannou #UFC260

— Michael Chiesa (@MikeMav22) March 28, 2021