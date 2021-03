Jon Jones poludio na Whiteovu izjavu

Novi teškaški UFC prvak Francis Ngannou (16-3) kazao je kako bi se ponovno borio sa Stipom Miočićem ako bude trebao, prenosi MMAFighting.com. Jon Jones, prvak poluteške kojeg se čeka u teškoj pa da se konačno vidi tko je apsolutni najbolji u UFC-u trenutno, započeo je pravi mali rat s Whiteom putem Twittera.

Zanimljivo je u UFC svijetu, koji će sad nakon detronizacije Stipe Miočića doživjeti promjene. Evo, White i Jones već su se počeli prepucavati oko plaće za eventualnu borbu Jonesa i Ngannoua, a White je očito izabrao stranu svog novog mezimca u kojem vidi samo i isključivo novac.

Nije mu se svidjela izjava Whitea nakon borbe

Nije da mu je White nešto odgovorio putem društvenih mreža, nego se Jonesu očito nije svidjela njegova izjava nakon borbe i to što ga je posramio kazavši kako je bolje da “bježi” u nižu kategoriju, tako je barem ispalo. Jones je nakon Ngannouove pobjede na svom Twitter profilu napisao “let’s play baby” i “pokaži mi lovu”. I onda je počelo…

Novinar na presici istaknuo je kako je Stipe Miočić najveći teškaš UFC-a ikad, ali i napomenuo poruku Jonesa koji je napisao “pokaži mi lovu”, i kako bi borba Jona Jonesa i Francisa Ngannoua bila superborba…

“Da sam Jon Jones i da sam kod kuće gledao ovu borbu, počeo bih skidati kilograme za srednju kategoriju”, rekao je White. Više o tome čitajte – OVDJE.

Pohvalio Ngannoua

MMAFighting uhvatio je neke objave Jona Jonesa koji je odlučio ući u prepucavanje s Whiteom koji je otvoreno stao uz Ngannoua, a sve zbog novaca. Predator je projekt UFC-a kako bi se dobio moćni superborac, onaj koji je marketinški isplativ.

“Francis izgleda sjajno, da vam budem iskren nisam impresioniran Stipom. Jak izazov, hajmo vidjeti što će se dogoditi”, “Da skidam kilograme? Pa nisam nabio ovu kilažu bez razloga”.

Serija Twitter objava

Nije Bon Jones na tome stao. Nastavio je pisati…

“Ubijam se od treninga s ovom kilažom, nikad nisam izgubio još borbu i sad odjednom ja sam se uplašio?! Kakvo s*anje”, stoji u jednoj od objava Jonesa.

I’ve been working my butt off, gained all this weight. Have never lost a fight before. Now all of a sudden I am scared. What bullshit — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

“Ako se netko pita želim li se stvarno boriti, moj odgovor je da. Ali isto tako, želim da mi se plati”, spominje Jones u objavi prije spomenute gornje.

If anyone is wondering if I really want to fight, the answer is yes. I also really want to get paid. — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

“Zašto se borcu odmah govori da se boji odmah nakon što on spomene da želi da bude plaćen onoliko koliko zaslužuje? Kakva uvreda”.

why does a fighter have to be afraid the second he mentions he wants to get paid his worth. What an insult. — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

Jon Jones se nastavio “pravdati”, odnosno objašnjavati svoju objavu i što je pod tim mislio pokaži mi lovu, odnosno zašto toliko inzistira na plaći za borbu…

“Borim se čitav život, nije u redu kad te se ne cijeni. Nije stvar želim li se boriti ili ne, radi se o tome da želim biti bolje plaćen. Budimo načisto s tim…”.