Hrvatski i strani MMA borci okupili su se u trening-kampu u Makarskoj

Centar Hrvatske MMA scene postala je Makarska. U dalmatinskom gradu napravilie su domaće MMA zvijezde predvođene Robertom Soldićem i Antunom Račićem.

Soldić se oporavio od ozljede prsta, a za RTL je rekao kako ide po obranu pojasa KSW-ovog prvaka.

“Želim obraniti pojas. ima jedan Poljak koji ima rekord kao i ja – osam nokauta uzastopnih. Jako je dobar protivnik i to me stvara boljim borcem. Uvijek idem jako i pametno. Idemo obraniti pojas”, rekao je Soldić za RTL te prokomentirao nove koronauvjete.

“Život ide dalje. Moramo se borit s tim i živjeti s tim. Nitko ne zna dokad. Već smo se navikli nositi maske”, zaključio je Soldić.

On je novi Cro Cop

Sa Soldićem dvoranu dijeli i još jedan naš poznati borac, Dubrovčanin Antun Račić.

“Tu se skupila cijela ekipa, svi top borci stvarno je gušt i super trenirati ljeti u Makarskoj. Bit ćemo tu još par dana, onda lagani odmor u Dubrovniku, onda idem na pripreme UFD u Dusseldorf za novu borbu”, rekao je Račić.

Sve se ovo događa pod trenerskom palicom nekadašnjeg trenera Mirka Filipovića Ivana Hyppolitea koji je odgovorio na pitanje tko bi mogao biti novi Cro Cop.

“Ovdje radim s drukčijim borcima nego što je bio Mirko, ali vidim puno potencijala u ovoj grupi. Ako me pitate tko bi mogao biti novi Cro Cop, mislim da je to Roberto Soldić. Stil borbe mu je sličan Mirkovu, ali mora još puno raditi. No, uz puno truda može dostići taj cilj”, zaključio je Hyppolite.