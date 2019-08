TREBA LI SE STIPE MIOČIĆ UMIROVITI? Postoji samo jedan savršen razlog da ode baš sada

Što bi točno Stipe Miočić trebao sada? Stipe je s tek napunjenih 37 godina u svom ‘primeu’, a što dalje?

Američki borac hrvatskog porijekla, Stipe Miočić pobijedio je sunarodnjaka Amerikanca Daniela Cormiera nokautom u četvrtoj rundi u borbi održanoj u kalifornijskom gradu Anaheimu te tako vratio UFC naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji mu je isti borac prije 13 mjeseci preoteo u Las Vegasu. Nema sumnja, bio je to meč koji će ući u anale. Iako je branitelj naslova na kraju zadao više značajnih udaraca, Miočić je promijenio taktiku Miočić je promijenio taktiku i završio Cormiera u finišu četvrte runde.

Nakon meča svi velikani MMA-a jednoglasno priznali: ‘Miočić je najbolji teškaš svih vremena”. No, što bi točno Stipe Miočić trebao sada? Što dalje? Stipe je s tek napunjenih 37 godina u svom ‘primeu’, u top-formi je i nikada nije izgledao bolje i jače. E sada, sada mu slijede možda i najveći izazovi u karijeri i svakako najveći rizik.

Ngannou, Jones i Cormier

Da, Stipe je svojevremeno rušio Juniora dos Santosa, Fabrizija Werduma, Alistaira Overeema i slične velikane, a na bodove je dobio tada još dosta neiskusnog Francisa Ngannoua. Međutim, danas je krvna slika teške kategorije nešto opasnija. Trenutno Miočiću glavu žele otkinuti znatno opasniji ljudi nego prije. Prvi koji se javio bio je Francis Ngannou, ali nije to više onaj Ngannou kojeg je Miočić izdominirao početkom 2018. godine, ovo je nešto oprezniji i tehnički potkovaniji Ngannou izrazito gladan borbe za naslov.

Nadalje, tu je i povratnik nakon još jedne suspenzije Jon Jones. Upravo suprotno od Ngannoua, Jones se, nadamo se, malo smirio i obećao je po tko zna koji put da neće raditi ekscese i biti smireniji uoči i nakon mečeva. Ne treba naglašavati da Jones do sada ne zna za poraz, da je prvak poluteške kategorije i prema mnogima najkompetniji, a samim time i najopasniji borac svih vremena.

Treći izazivač, i kao što smo upravo imali prilike vidjeti nimalo bezopasan borac, je Daniel Cormier. UFC će vjerojatno dati Cormieru odmah priliku za revanš, dok još ima ‘hypea’ jer bili bi nepravedno da skor ostane 1:1, a šefovi najjače svjetske MMA promocije ionako vole borbe u nastavcima.

Vrebaju i contenderi

Spomenimo kako je UFC-ov ‘heavyweight’ i ‘lightheavy’ prožet izrazito opasnim ‘contenderima’. U ‘lightu’ vrebaju tipovi poput Thiaga Santosa, koji je zadao prave probleme Jonu Jonesu u prošlom meču i jedan je od rijetkih kojemu je to uspjelo, zatim tu su još dvojica niže rangiranih, ali izrazito opasnih boraca koji tek trebaju ući u ‘prime’ i jako su gladni titula. Riječ je o Austrijancu Aleksandru Rakiću, eksplozivnom i preciznom udaraču te Brazilcu Johnnyju Walkeru, nepredvidljivom jiu-jitsu majstoru koji je u 17 mečva upisao 16 pobjeda i od toga 14 nokautom i dva gušenjem. Obojica tek trebaju položiti teže ispite, ali recimo Jon Jones je Walkera već proglasio borcem s kojim bi mogao imati problema, a ako bi on mogao imati problema mogli bi imati svi.

Ima li Miočić šanse protiv njih? Naravno da ima, dokazao je to protiv Cormiera lukavom promjenom taktike i eksplozivnim završavanjem u sutonu borbe. Za tako nešto potrebna je vrhunska borilačka inteligencija, tehnika i kondicija, a spoj te tri vještine omogućit će mu da se nosi sa svom trojicom izazivača, premda je riječ o izvanserijskim borcima.

Mirovina ili nastavak?

Međutim, legitimno je pitanje, treba li se Miočić umiroviti? Da, čovjek je na vrhuncu karijere, nije star, ima 37 godina što su za UFC najbolje godine jer borci imaju dovoljno iskustva, a opet ih zub vremena još nije načeo. Srušio je sve velikane teške kategorije koji su mu stali na put, proglašen je najboljim teškašem u povijesti, dokazao da ga se više nikada ne smije podcijeniti, začepio je usta kritičarima i natjerao Danu Whitea da kaže – Stipe je najbolji svih vremena.

Kako je to braniti pojaseve, Stipe to dobro zna branio ga je više puta nego svi teškaši i ne treba se uvjeravati u to, a posebice ne protiv ovakvih tipova kakvi sada plivaju po teškog i poluteškoj kategoriji. Ipak, na kraju sumnjamo da će se Miočić uskoro umiroviti, iako će daljnjim borbama znatno ugroziti svoj status. Poraz ili dva mogli bi za njega značiti potpuni zaborav, jer činjencia je da ga šef UFC-a baš i ne favorizira i da je na jedvite jade uspio dobiti revanš protiv Cormiera na koje je imao legitimno pravo.

Poraz i gubitak titule mogao bi značiti težak ‘downfall’ za Stipu i rizik od zaborava, a opet Miočić je dokazao da ga se ne smije podcjenjivati, a zamislite što bi se dogodilo da sruši i Ngannoua i Jonesa – postao bi istinska legenda.

