‘TOOOO, JE*EMTI, TOOOO, JE*EMTI’! Procurila snimka s proslave naslova: Ovakvog Miočića još niste vidjeli

Američki borac hrvatskog porijekla, 36-godišnji Stipe Miočić pobijedio je 40-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera nokautom u četvrtoj rundi u borbi održanoj u kalifornijskom gradu Anaheimu te tako vratio UFC naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji mu je isti borac prije 13 mjeseci preoteo u Las Vegasu.

Nakon meča Miočić se uopće nije odmarao. Osim što je pozirao s obožavateljima, davao odgovore na pitanja brojnih novinara, kratko je posjetio liječnika i potom krenuo tulumariti. Imao je Stipe nekoliko razloga za slavlje. Osim što je vratio titulu u svoje ruke, Miočić je ujedno slavio i 37. rođendan. Na zabavi si je Stipe dao malo oduška.

Miočić je s prijateljima i obitelji ‘partijao’ do dugo u noć, a posebno emotivno je otpjevao pjesmu Queena ‘We are the champions’. “Tooo, je*emti… Tooo, je*emti”, urlao je Stipe držeći pojas u rukama. Ne pamtimo kada smo vidjeli ovako razuzdanog Stipu, ali bilo ga je zaista gušt gledati.

MOOD!!! I am so blessed to win my 5th title for Cleveland, all first responders and my fans all over the world. Thank you for the incredible support. I wouldn’t be here without you. #SM #5X #CHAMPS pic.twitter.com/I8qtWw5i7Q

