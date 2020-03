TOMO KADIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: Prvi istup poznatog trenera nakon optužbi prema HBS-u; ‘Njihov napad pokazuje njihove greške i slabost’

‘Njihov napad pokazuje njihove greške i njihovu slabost’

Nakon jučerašnjih otvorenih kritika usmjerenih na vodstvo Hrvatskog boksačkog saveza, koje je na račun organizacije povratka reprezentacije iz Londona u domovinu uputio trener zagrebačkog BK Gladijator, Tomo Kadić, iz Saveza je tijekom utorka pristiglo službeno priopćenje, koje je objavljeno i na web siteu HBS-a.

HBS: ‘Postupili smo po uputama’

Vodeće hrvatsko boksačko tijelo je, tvrde u priopćenju, postupilo po uputama. Osim toga, pozvali su na zajedništvo te izbjegavanje širenja nervoze. Prilično diplomatski…

“U trenucima kada RH i grad Zagreb proživljavaju jedne od najtežih trenutaka zbog velikih kriza izazvanih pandemijom koronavirusa te uzastopnim potresima koji dodatno stvaraju nelagodu među stanovništvom, pozivamo na zajedništvo, na nestvaranje panike te suzdržavanje od prozivanja državnih institucija koje rade svoj posao najbolje što znaju”, istaknuo je HBS u svom priopćenju, koje su cjelosti možete pročitati – OVDJE.

Dorijan Čalić: ‘Bitno je da smo se vratili kući’

Izbornik muške boksačke reprezenacije Dorijan Čalić istaknuo je sljedeće:

“Savez je napravio sve što je bilo moguće i mi smo toga svjesni i zahvalni. Bitno je da smo se vratili kući. Niti ja niti ostatak reprezentacije nemamo isto mišljenje kao trener Kadić, pa mi nije jasno u čije ime on to govori. I na samom natjecanju se ponašao neprimjereno, a nakon neočekivanog poraza njegovog boksača totalno se izgubio”, istaknuo je Čalić, dok je Ante Matas, izbornik ženske boksačke reprezentacije, kratko izjavio”

“Pogrešna adresa napada. Savez tu nije ništa kriv. Ali pustimo sada to, treba se usredotočiti na zdravlje, a ne baviti se glupostima”.

U svom obraćanju javno objavljenom na Facebook stranici, Kadić je otkrio kako je jedan član Hrvatske boksačke reprezentacije, koja je od 11. do 18. ožujka boravila u Londonu, pozitivan na koronavirus.

Kadić izrazio razočaranje odnosom institucija, u prvom planu Hrvatskog boksačkog saveza

No, osim te informacije, Kadić je izrazio razočaranje odnosom institucija, u prvom planu Hrvatskog boksačkog saveza, prema svim članovima reprezentacije. Rekao je kako im nisu bili osigurani nikakvi sigurnosni uvjeti, poput maski, definfekcijskih sredstava ili rukavica, prije puta u London te da im isto tako nije osiguran siguran povratak svojim domovima nakon slijetanja u Zagreb, nego su se morali snalaziti kako je tko znao…

U utorak smo porazgovarali s Tomom Kadićem koji je samo za Net.hr, po prvi put nakon što se digla prašina oko njegovog istupa na Facebooku noć ranije, osvrnuo na priopćenje HBS-a, a ispričao nam je i svoju stranu priče…

‘Vojnici HBS-a nemaju svog generala’

“Tužno je i žalosno što se sve ovo uopće i događa, kao što je žalosno to što boksači i treneri, znači vojnici hrvatskog boksačkog saveza, nemaju svog ‘generala’, što nitko ne stoji iza niti ispred nas. Oni u priopćenju tvrde kako sam se ja nakon poraza mog boksača Tonija Filipija pogubio, te da sam se ponašao neprimjereno. Pa, ja sam odmah nakon poraza zamotao bandaže Ivani Habazin, bio sam uz reprezentaciju koliko je i kad je trebalo, iako ne obnašam nikakvu funkciju u reprezentaciji, nego sam trener boksačkog reprezentativca, doduše samim time i njen dio. Nakon što su organizatori olimpijskog kvalifikacijskog turnira poslali mail za sastanak na kojem se odlučilo da će daljnji nastavak biti otkazan, normalno da nisam prisustvovao popodnevnom boksačkom dijelu, na kojem su dva naša boksača Zeljko i Sobjeslavski odradili svoje borbe. Nisam došao jer sam bio svjestan cijele situacije zbog svoje sestre koja živi u Milanu, Lombardiji, u najvećem žarištu zaraze koronavirusa trenutno u svijetu”, kazao nam je Tomo Kadić koji je za vrijeme čitavog našeg telefonskog razgovora kašljao suhim kašljom…

‘Postupio sam prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite’

“Nadam se samo da nemam koronavirus”, reći će nam poznati boksački trener i nastaviti pričati svoju priču:

“S njom sam čitavo vrijeme u kontaktu i ona mi je rekla da ovo što se događa u svijetu s pandemijom koronavirusa nije šala, da je Bergamo pretvoren u mrtvačnicu, bolnice diljem Lombardije začepljene su, dok su doktori, medicinske sestre i ostalo osoblje na izmaku snaga. Čitav zdravstveni sustav im je preopterečen zbog rapidnog širenja COVID-19. Znajući i imajući uvid u ozbiljnost situacije, jer je zdravlje sportaša ispred bilo kakvog uspjeha i sudjelovanja na natjecanju, pa makar se radilo o tako bitnom kao što su kvalifikacije za OI, normalno da nisam prisustvovao na tribinama zadnjeg natjecateljskog dana prije prekida turnira. Bez obzira što su boksači naši aduti uz koje moramo biti. Nisam htio doći jer se nisam htio izlagati koronavirusu, da još ne bi prenio na nekog drugog, neznajući možda da virus imam. Postupio sam prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Jednostavno, bio sam svjestan rizika i ozbiljnosti situacije”.

‘Nisu nam dali niti maske’

Kadić nam je, nadalje, istaknuo kako HNS brine o svojim nogometašima, da HKS brine o svojim košarkašima, kako HRS nije zapostavio svoje rukometaše, rekao nam je i kako pobjednička hrvatska vojska brine o svojim pripadnicima, a HBS bi trebao brinuti o svojim vojnicima, a to su njihovi boksači i treneri koji su bili tamo…

“Znači, mi smo njihovi treneri i oni su trebali napraviti sve da nam osiguraju osnovna adekvatna sredstva za ovu kriznu situaciju. Znači, makar maske na aerodromu. Evo, poslijepodne se idem testirati na koronavirus, a nemam niti masku. Zvao sam prijatelje da mi to nekako osiguraju. A njihov napad na mene svojim današnjim priopćenjem, pokazuje njihovu slabost, grešku, kao i to da sam ih piknuo tamo gdje najviše boli, na način na koji najviše boli, a to je istinom. Sve rečeno, izrečeno s moje strane je istina, a to njih najviše boli. Da se to iščitati i iz njihovog opširnog priopćenja kojeg su pustili u javnost. HBS nije dovoljno shvatio ovu situaciju s koronavirusom. Iako u Londonu, hijerarhijski, nisam bio bitna osoba, znači bio sam trener, nisam bio izbornik, poslao sam jedan upit i svjesno sam to poslao kako bi zaštitio sve ostale naše sugrađane. Zato što smatram da to nije vrijeme za šalu i da ovo treba shvatiti vrlo ozbiljno, zbog ljudi s kojima sam u kontaktu. Kao što je štovani predsjednik HOO-a Zlatko Mateša naglasio, zdravlje sportaša je prije svega. Tako bi trebalo biti i u HBS-u”, priča nam Tomo Kadić i za kraj zaključuje:

‘Logistički nismo bilo zbrinuti, bili smo izloženi i sad trpimo posljedice’

“Logistički nismo bilo zbrinuti, bili smo izloženi i sad trpimo posljedice. I da ja nisam bio dovoljno svjestan i priseban, te upozorio na vrijeme sve reprezentativce i trenere, trpile bi naše obitelji.

Zato sam u vlastitom aranžmanu, sam organizirao prijevoz da se odvezemo u samoizolaciju bez kontakta s drugima, trpile bi naše obitelji, a tko zna, možda i drugi nedužni građani ove hrabre i ponosne zemlje, koja se ovih dana suočava s teškom situacijom, virusom, potresima, ali poput najboljeg i najpožrtvovnijeg boksaša trpi sve udarce.

Nikog ne napadam, ali HBS je pogriješio i oni to sami znaju. Razočaran sam, između ostalog i zbog toga što 4 dana, tek nakon moga priopćenja kojeg sam stavio na Facebook, stigao poziv. Nitko iz Saveza nije me pitao da li nama što treba?! Imam sreću što imam veliki broj prijatelja koji su mi uskočili i kojim se ovim putem zahvaljujem. Ali, što s onima koji takvu pomoć nemaju, što s onima koji takvu pomoć nisu imali?! Nisu ni pitali trebaju li vam ljudi maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva. Lako se slikati s novim članom HBS-a, putničkim kombijem Marcedes Vitom po Facebooku, a onda ne pomoći svojim boksačima i trenerima, što im je obveza i dužnost. Pa bilo bi lijepo da, ako su se već tako vrlo slikali s novom makinom, mogli su ga isto tako ostaviti na aerodromu na dispoziciji svojim boksačima i trenerima, bez vozača ako postoji strah i naputci. Zapitajte se samo to”.

Bono Bošnjak: ‘Postupili smo prema uputama Olimpijskog odbora i ministarstva zdravlja’

Samim time, oni su podbacili, odigrali su loše, odboksali su loš meč i ovaj njihov napad u priopćenju u biti pokazuje njihovu slabost”.

Nazvali smo i predsjednika HBS-a Bonu Bošnjaka, da nam se referira na navedeno. Samo nam je kratko rekao:

“Postupili smo prema uputama Olimpijskog odbora i ministarstva zdravlja. Što se tiče prijevoza, svatko je sebi riješavao prijevoz po dolasku, prema uputama ministarstva. Nama nije bio dozvoljen nikakav doček sportašima. Dakle, postupili smo prema uputama HOO-a i unaprijedu su svi bili obaviješteni mailom da se pobrinu za prijevoz. Jer, nitko neće riskirati svoje zdravlje i voziti ljude koji su pod upitnikom neke zaraze, u ovom slučaju koronavirusom. No, na kraju svega, moja izjava nije bitna, kao što boks trenutno nije bitan, ako se uzme u obzir sama situacija oko COVID-a 19 i potresa. Ovo sve što je izašlo od strane Tome Kadića nije istina, ali nema veze. Svatko će za svoje postupke odgovarati”.