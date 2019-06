TKO JE ‘DEBELI KLINAC’, SENZACIJA BOKSAČKOG SVIJETA: Bio je ‘gangster’, prijatelji su mu umirali od boksa, a njega je spasio: ‘Nije do love…’

‘Mali debeli klinac’ koji je šokirao svijet pobijedivši Anthonyja Joshuu ušao je u svijet profesionalnog boksa nakon sjajne amaterske karijere s rekordom 105-5

Tko je Andy Ruiz Jr., “mali debeli klinac” koji je šokirao cijeli svijet nakon što je u trećoj rundi dva puta poslao prvaka u eškoj kategoriji Anthonyja Joshuu u nokdaun? Rodom iz Kalifornije i meksičkog porijekla, Andres “Andy” Ruiz je očito sudbinom predodređen da u epskoj borbi skine s trona velikog Joshuu i ostavi ga bez svih titula, dobivši priliku samo 40 dana prije meča nakon što je Jarrell Miller pao na doping testovima.

Riječ je o borcu koji je imao sjajnu amatersku karijeru pod vodstvom kubanskog trenera Fernanda Ferrera, a ušao je u svijet profesionalnog boksa s rekordom 105-5. Također je predstavljao Meksiko na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, piše The Sun.

S 19 imao profesionalni debi

Visok 188 centimetara i teške ruke, Andy je poznat kao “Uništavač” i trenirao je u prošlosti s legendarnim trenerom Freddijem Roachom. Imao je samo 19 godina kada 2009. godine debitirao kao profesionalni boksač, nokautiravši Miguela Ramireza nakon samo jedne minute u Tijuani. Ruiz je polako ali uporno napredovao na rang ljestvici te je osvojio svoju prvu titulu četiri godine kasnije, pobijedivši Joea Hanksa u Saudijskoj Arabiji za ispražnjeni WBO Inter-Continental pojas.

Branio je tu titulu sljedeće dvije godine te naposlijetku, 2016. godine, dobio priliku boriti se za naslov svjetskog prvaka protiv Kiwija Josepha Parkera. Ruiz je pristao boriti se protiv prvaka Parkera u Auklandu, međutim nakon 12 rundi izgubio je većinskom odlukom. Nakon toga poraza krajem 2016. godine, Ruiz je odlučio uzeti pauzu od ringa.

Sljedeći put kada se pojavio bio je početak 2018. Pbijedio je Devina Vargasa u prvom krugu, a onda i Kevina Johnsona i njemačkog boksača Aleksandra Dimitrenka. Ruiz je otkrio kako se osjećao da je “predebel za boks” i borio se protiv Dimintrenka na sveučilišnom kampusu.

Neugledan izgled

Ruiz, koji je jučer detronirao Joshuu u legendarnom Madison Square Gardenu, sigurno nije ničiji fizički ideal. Iako stoji da je visok 188 centimetara, prije bi se reklo da je ima 180 centimetara. Ruiz je znao težiti čak i do 135 kilograma, koliko je imao tijekom profesionalnog debija prije 10 godina, a protiv Joshue imao je 121 kilogram. Tijelo mu je nedefinirano, ruke su mu kratke, a noge zdepaste. Ča i ako ima trbušnjaka, oni su zakopani duboko ispod slojeva sala. Naspram atletski građenog Joshuu izgledao je poput klauna, piše Yahoo.

Međutim, jedan je boksački posrednik koji voli Ruiza kao borca i osobu, prije borbe, u srijedu, rekao za Yahoo jednu vrlo interesantnu stvar: “Jedino vrijeme kada će se osramotiti je kada skine odjeću.” Ali, Ruiza to više uopće nije briga kako izgleda. Umjesto da se ispriča za svoju građu, Ruiz je odlučio s ponosom nositi tijelo kakvo ima. Nije namjeravao nositi crne ili okomite pruge kako bi izgledao mršavije nego što je. Dapače, Ruiz sada ponosno sam sebe naziva “malim debelim klincem”

Imao je previše energije kao klinac

Iako su Meksikanci ponosni na svoju boksačku tradiciju, većina Meksikanac zapravo se borila u nižim kategorijama. Kada ga je tata praktično prisilio u ring kada je imao 6 godina, Ruiz Jr. je bio toliko prekomjerno težak da se morao boriti s tinejdžerima, pa čak i odraslim borcima. Za razliku od većine kratkih i zdepastih teškaša, poput Joea Fraziera, Rockyja Marciana i Tysona, Ruiz je više boksač nego udarač, zbog čega se činilo da je u zastatku za tehnički točnim Joshuom.

“Bio sam strašno hiperaktivan kao dijete. Uvijek sam upadao u sr*nja i radio probleme. Tata je smatrao da imam previše energije pa me odveo u dvoranu. U prva dva tjedna dobio sam toliko batina da sam htio odustati, ali zadržao sam se i obećao mu da ću ih jednog dana sve prebiti. Prvi amaterski meč imao sam u dobi od sedam godina. Izgubio sam tu borbu jer sam bio debeljko i morao sam se tući sa starijim klincima. Tada sam imao sedam, on je imao 12, ali bio sam toliko težak da nije bilo sedmogodišnjaka u mojoj kategoriji. Primajući udarce starije djece stekao sam veliko iskustvo.”, ispričao Ruiz, prenosi Independent.

Boks mu je spasio život

Nakon što su mu dvojica prijatelja tragično preminuli zbog boksa, Ruiz je priznao kako je premišljao o tome treba li ostati u ovom sportu. Međutim, na kraju je zaključio da je boks već “spasio” njegov život.

“Boks mi je spasio život”, rekao je Ruiz. “Kada sam bio mlad, bio sam poput malog gangstera. Obrijao sam glavu na ćelavo i visio sam s krivim ljudima. Ne želim reći što sam sve znao raditi. Ali bilo je nešto u boksu zbog čega sam se uvijek iznova vraćao natrag. Boks me je držao podalje od velikih nevolja”, iskreno je priznao Ruiz koji je sada ugodan mladić te dodao da bi inače ili radio na gradilištu s tatom ili postao diler.

Uoči meča rekao je kako je mentalno i fizički pripremljen, pa čak i da je spreman i poginuti u ringu. “Kao i moja dvojica prijatelja koji su preminuli od posljedica boksa. To me plaši, ali znam da sam predodređen za ovo. Odrastao sam s tim dečkima i osjetio sam da bi se to i meni moglo dogoditi. Ali mislim da su to ta velika meksička muda koja me tjeraju naprijed.”

‘Ne bojim se nikoga osim Boga’

Iako je nakon meča zaradio milijune dolara, Ruiz tvrdi da novac nikada nije bio prioritet ili nešto što bi ga vodilo. “Rekao sam Eddieju Hearnu da nikada zapravo nije do love. Radi se o prilici da ispišem povijest. Ovdje sam da bih izgradio svoje nasljeđe tako da svi znaju moje ime. Dovraga, spreman sam! Nikoga se ne bojim osim Boga!”

