Američki borac hrvatskog porijekla i prvak teške kategorije UFC-a, Stipe Miočić, gostovao je prije tjedan dana u podastu Chrisa Van Vlieta i u njemu je govorio o gorućoj temi svog novog meča. Miočić još uvijek ne na s kim će se sljedećim boriti, u igri je nekoliko boraca, odnosno dvije potencijalne superborbe.

“Mislim da je Ngannou borba koja slijedi. Nije bio dobar u našoj prvoj borbi, no onda je ostvario nekoliko nokauta u prvoj rundi i stvarno je u strašnoj formi. Što drugo napraviti s takvim tipom? Jon Jones je jedan od najboljih svih vremena, dolazi u tešku kategoriju i naravno da bih se borio protiv njega, to je fenomenalna borba. Srećom, ja ne moram birati”, rekao je Stipe u podcastu, no zanimljivo je bilo i pitanje novinara postoji li u njegovoj dvorani netko tko ga može pobijediti.

“Da, ima ih nekoliko. Prije svega bih tu naveo Aleksu Čamura. Dečko je poluteškaš i pravi je divljak. Imao je do sada jednu borbu u UFC-u, uskoro ima drugu. On je pravi razbijač i napravit će velike stvari”, rekao je Stipe i time zaintrigirao borilački svijet.

MIOČIĆU SE NE PIŠE DOBRO? Stipe otkrio tko mu je vjerojatno sljedeći protivnik – ‘Mislim da ću se s njim boriti. U strašnoj je formi’

Opasan nokauter

Aleksa je, po imenu i prezimenu se može lako zaključiti, borac srpskog porijekla koji je rođen u Ohiju, saveznoj američkoj državi iz koje također dolazi i Miočić.

Stipe je ovog 25-godišnjaka uzeo pod svoje okrilje i bio mu je velika potpora u njegovom posljednjem meču u UFC-u koji je bio u siječnju ove godine. Čamur je nakon borbe rekao da mu je gotovo cijelu borbu Stipe davao upute iz publike, a na kraju je na bodove slavio protiv Justina Ledeta.

Zanimljivo, ovo je bila jedna od predborbi na eventu u kojem su glavne uloge imali Kauboj Cerrone i Conor McGregor, a bila je to ujedno i pest pobjeda u karijeri za Čamura. Jedino je taj put mladi poluteškaš slavio sudačkom odlukom, u ostalih je pet borbi nokautirao svoje protivnike.

Moguće je da ga Stipe Miočić samo želi “progurati” u medije ovakvim izjavama, no trebat će na ovog dečka dobro paziti u budućnosti.