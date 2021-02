TKO ĆE POBIJEDITI U SUPERMEČU MIOČIĆA I NGANNOUA? Legendarni UFC-ovo borac Overeem iznenadio prognozom

Nizozemac će sigurno dobro gledati i analizirati taj meč, a isto tako već dobro poznaje obojicu jer se borio protiv njih

Sljedećeg vikenda ponovo u oktagon stupa jedan od najvećih MMA boraca svih vremena i UFC-ova legenda, Alistair Overeem. Popularni “Reem” već je zagazio u 42. godinu života, ali trenutno je u vrlo dobroj formi i kako sam najavljuje opet je u pohodu na naslov teške kategorije.

No, na putu mu sada stoji opasni Aleksandar Volkov, a pobjednik u toj borbi svakako bi mogao uskoro postati i izazivač za titulu prvaka u teškoj kategoriji UFC-a. Taj pojas trenutno je još u rukama Stipe Miočića, a upravo je Miočić i njegov nadolazeći meč protiv Francisa Ngannoua, koji je na rasporedu u ožujku ove godine, bio jedna od tema u intervjuu koji je Overeem dao za South China Morning Post.

Nizozemac će sigurno dobro gledati i analizirati taj meč, a isto tako već dobro poznaje obojicu jer se borio protiv njih i na njegovu žalost obojica su ga brutalno nokautirala.

“Obojica su snažni, fizički dobro pripremljeni i svaki radi ono u čemu je dobar. Ne mogu reći previše toga… Nemam pojma. Ako baš moram nekoga izabrati, to bi onda bio Stipe. On je stvarno u dobroj formi. Ali je i Francis, zar ne? Osim što se tu radi o super uzbudljivom meču, radi se i o tome da sam ja fan UFC-a. Stoga ću sigurno gledati njihovu borbu. No, ja općenito volim gledati UFC i volim vidjeti i druge prvake u akciji”, rekao je Overeem.