[FOTO, VIDEO] RAT U RINGU ZA – POVIJEST! Ovakav meč nikad nije viđen u kraljevskoj kategoriji; je li on budući boksački kralj?

Adam Kownacki još je jednom pokazao zašto ga mnogi vide kao buduću teškašku zvijezdu

Veliki poljski teškaški potencijal Adam Kownacki (30, 20-0, 16 nokauta) još je jednom pokazao zašto ga mnogi vide kao buduću teškašku zvijezdu, pa čak i budućeg svjetskog prvaka. On je nastavio svoju impresivnu pobjedničku seriju i nadboksao legendarnog Chrisa Arreolu, a njih dvojica uputili su najviše udaraca u povijesti teške kategorije boksa, odnosno otkako se koristi CompuBox tehnologija za mjerenje istih, javlja američki CBS.

Nalazi se na 10. mjestu teškaša svijeta

Inače, radi se o boksaču koji se prema BoxRecu nalazi na 10 mjestu svjetskih teškaša. Samo za uasporedbu, naš najbolji profesionalni boksač Filip Hrgović trenutno je na 17. mjestu. Na teškaškoj ljestvici iza Kownackija se nalaze ugledna imena poput Josepha Parkera, Dereka Chisoru i Oscara Rivasa. To je postigao sjajnom pobjedom nad bivšim višestrukim izazivačem za svjetsku titulu, Chrisom Arreolom, u jednom nevjerojatno dinamičnom i uzbudljivom meču. Njihov meč predvodio je PBC on FOX program iz Barclays Centra u New Yorku u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu…

Question: Do you think your weight hurts your stamina?

Korak naprijed prema borbi za naslov

“Kownacki napravio je još jedan ogroman korak naprijed prema borbi za svjetsku titulu tako što je jednoglasnom odlukom sudaca (118-110, 117-111, 117-111) nadboksao Arreola (38-6-1, 33 KO) u glavnom događaju boksačke večeri. Dvojica boksača u kombinaciji su srušili rekorde CompuBoxa za većinu kombiniranih udaraca (2.172) koji su sletjeli (667) u ovoj borbi u teškoj kategoriji. Sa savršenom kombinacijom nasilja, glasnoće u meču i neurednosti, moglo se vidjeti kako se Arreola bori s ozlijeđenom lijevom rukom nakon 5. kola”, pišu Amerikanci…

‘Bila je to jako dobra borba

‘Bila je to jako dobra borba i bio je blizu, ali znao sam da sam je uzeo”, rekao je Kownacki i dodao:

“Malo sam bolje boksao od njega i plasirao više udaraca, to je presudilo. Pobijedio sam i to je najvažnije. Chris je Aztečki ratnik. Meksiko je sjajna nacija i oni su sjajni borci. Znao sam da će to biti teških 12 rundi. Za to smo pripremili i dokazali smo to brojevima prema mjsrenju CompuBox-a.”

Arreola mora razmisliti što dalje, je li došlo vrijeme za mirovinu?

“Arreola, 38-godišnji boksač podrijetlom Kalifornije, sad mora dobro razmisliti što će dalje, odnosno treba li okončati 16-godišnju karijeru zbog koje se u tri navrata neuspješno borio za svjetsku titulu”, pitaju se tamošnji novinari…

“O ovome moram razgovarati s mojom obitelji, [savjetnikom] Alom [Haymonom] i [trenerom] Joeom [Goossenom], jer se iskreno osjećam kao da je vrijeme za takvo što”, rekla je Arreola…

“Dao sam sve za boks i stvarno dopustio da mi utječe na život, čak i nakon što sam slomio ruku, i nastavio sam se boriti jer sam vjerovao da mogu pobijeđivati. Nakon ovoga, treba mi malo slobodnog vremena da shvatim i vidim da li mi se da ponovno kroz sve to prolaziti”, zaključio je Arreola.