TALENTIRANI SOBJESLAVSKI TIJESNO IZGUBIO, UVJERLJIV PORAZ ZELJKA: Samo je Plantić ostvario pobjedu u Londonu prije prekida zbog koronavirusa

Porazi Zeljka i Sobjeslavskog

Oba hrvatska boksača koji su nastupili u ponedjeljak u Londonu na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre pretrpjela su poraze, u dvoboju 1. kola kategorije do 69 kilograma Marko Zeljko je izgubio od Bjelorusa Aleksandra Radzioova sa 1-4, dok je talentirani boksač priznatog BK Leonardo Mladen Sobjeslavski u kategoriji do 75 kilograma izgubio u Finca Muhammada Abdilrasoona sa 2-3.

Turnir u ponedjeljak prekinut

Nakon mečeva u ponedjeljak navečer odlukom Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) turnir u Londonu je prekinut.

Luka Plantić jedini pobijedio, porazi Habazin i Filipija

Od osmero hrvatskih predstavnika koji su stigli u London jedinu pobjedu ostvario je Luka Plantić u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) koji je svladao Austrijanca Umara Dzambekova. Toni Filipi u teškoj kategoriji (do 91 kg) je izgubio od Ukrajinca Serhija Horskova, a najbolja hrvatska profesionalna boksačica Ivana Habazin je u kategoriji do 69 kg izgubila od Francuskinje Emilie Sonvico.

Čaćić, Malenica i Milun nisu ulazili u ring

Nikolina Ćaćić, Marija Malenica i prvak Hrvatske u superteškoj kategoriji Marko Milun prije prekida turnira nisu niti ulazili u ring.