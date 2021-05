Iako su trebali u ring ovog ljeta stvari su se naglo zakomplicirale pa je borba upitna

Britanski boksači Tyson Fury i Anthony Joshua dogovorili su borbu za ujedinjenje naslova prvaka u teškoj kategoriji, a ona bi se trebala održati 14. kolovoza u Saudijskoj Arabiji. Tako je glasila vijest s kraja proteklog tjedna. međutim, prije dva dana sve se zakompliciralo. Naime, odlukom američkog suda Furyju je naređeno je da se do 15. rujna ove godine mora po treći put boriti protiv Amerikanca Deontaya Wildera protiv kojeg je u veljači prošle godine osvojio naslov profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC-u.

Presuda suca Daniela Weinsteina ugrozila je održavanje dogovornog boksačkog spektakla u Saudijskoj Arabiji, u kojem bi se 14. kolovoza ove godine Fury trebao boriti protiv sunarodnjaka Anthonyja Joshue, koji u svom vlasništvu ima pojaseve prvaka po IBF, WBA i WBO verziji.

U srijedu navečer Joshua je izgubio strpljenje i žestoko prozvao sunarodnjaka.

Prepucavali se preko Twittera

“Tyson Fury, svijet sad vidi kakav si ti zapravo prevarant. Iznevjerio si cijeli boks. Lagao si fanovima i vodio ih u krivom smjeru. Koristio si moje ime da bi pojačao svoj utjecaj, a ne da bi se borio. Dovedite mi bilo kakvog borca spremnog boriti se za naslov, a koji je sposoban na pravi način odrađivati svoj posao”, napisao je Joshua.

@anthonyjoshua your more full of shit that Eddie, Spouting absolute shite! your full team knew there was an Arbitration going on, it was out of my hands! but i tell you what if i’m a fraud let’s fight this weekend bare knuckles till 1 man quits? let’s put up 20 mill each!!! 🖕🏻🖕🏻 https://t.co/NbCvwn6YfN — TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 19, 2021

Međutim, Fury mu nije ostao dužan.

“Joshua, pun si sranja, još i više nego Eddie. Tvoj tim je itekako bio svjestan da postoji arbitraža, no to je bilo izvan mog dosega. Reći ću ti samo nešto. Ako misliš da sam prevarant, nađimo se ovog vikenda i borimo bez rukavica dok jedan čovjek ne odustane. Uložimo 20 milijuna svaki”, poručio je.

Joshua se zatim osvrnuo na arbitražu i ovaj Furyjev post.

“Ako je postojala arbitraža, zašto je svijetu obznanjeno da ćemo se boriti? Ugovori su potpisani, borba je trebala biti za apsolutnog prvaka. Bare knuckle? Ti si dobar momak, ne igraj se sa mnom. Opalit ću te u ćelavu glavu i nećeš moći ništa. To ti je gubljenje vremena”, napisao je.

not going in to the details on line!

you’ll slap me about will you dosser please come and try Bum, i’m waiting… Femi AKA Bottlejob! 24/7 365. Ready. i’ll smoke wilder first then you will get yours aswell. #GK https://t.co/Led1X54PhS — TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 19, 2021

“Neću sad ovdje o detaljima. Molim te dođi i probaj me udariti. Ja sam spreman 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ali, prvo ću prebiti Wildera, a onda idem po tebe”, odgovorio je, ali je uslijedila nova Joshuina provokacija.

“Ti nisi za taj bare knuckle život. Ograda te je zadržala, nije bio potreban čak niti redar”, završio je Joshua.

Prema svemu sudeći, čini se da će Britanci prije njihovog obračuna morati još jednom u ring. Fury s Wilderom, a Joshua s Oleksandrom Usykom.