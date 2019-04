Upoznajte malog boksača velikog srca i iznimnog talenta

U današnje vrijeme svjedoci smo velikog napretka čovjeka i društva općenito. Granice su se pomaknule, u sportu padaju rekordi za rekordom. Tako se, nekako, i smanjuje granice klinaca koji pokazuju svoj talent, predispozicije. Na društvenim mrežama naletjeli smo na jedan video jednog afričkog boksačkog talenta koji ima svega 6 godina koji nas je i nagnuo na pisanje teksta o njemu…

Daniel Larbi 6-godišnji je dječak iz Bukoma, sela u Ghani u kojem je najvažnija djelatnost pecanje i – boks! Naime, ovaj grad definitivno je na boksačkoj mapi svijeta jer producira talenta i ponos je regije Accra. VICE Sports je prije dvije godine napravio reportažu. U opisu videa stoji kako “prava boksačka Mecca nije u Las Vegasu, nego u jednom selu”…

Larbi je također inficiran boksom i pokazuje nevjerojatan talent za njega.

Na internetu postoje video uratci koji to i pokazuju.

Prema pisanju afričkih medija dječak ima želju biti najbolji boksač kojeg je Accra proizvela.Njegov taletn primjećen je prije godinu i pol u Napo Boxing Areni, kako naprono trenira sa svojim trenerom. Svaki dan je u dvorani, trenira nakon škole ša čak i vikendom. Pišu i kako za njega uistinu nema odmora kad je boks u pitanju. Njegov trener je otac Daniel Baffoe Larbi i svog sina vidi ga kao budućeg kralja boksa, te ga tako i trenira. Bez popuštanja…

‘Vidim taj borbeni duh u njemu’

Portal Ghana prije godinu dana donio je tekst o Danielu Larbiu u kojem je otac govorio o njemu:

“Govoreći o tome što je inspiriralo njegovog sina da se bavi ovim sportom, gospodin Larby nam je kazao:

“Mene je trenirao Napoleon Tagoe i jednog dana me pozvao u dvoranu. Uzeo sam svoga sina i čim smo stigli uzeo je boksačke rukavice i počeo trčati s njima. Rekao sam mu da prestane, ali on je to nastavio raditi, nije ih htio skinuti. Nekoliko pokušaja da se prestane odustao sam, vidio sam da je uzaludno”, objasnio je tata Larbi i dodao:

Trenira s bivšim prvakom

“Vidim taj borbeni duh u njemu pa sam mu morao dopustiti da ostvari ono što želi biti u bliskoj budućnosti. Naravno, odlučio sam mu pomoći na bilo koji način”.

Vrijedi spomenuti kako dječak trenira i s bivšim IBO prvakom u lakoj kategoriji u Emmanuelom “Game Boy” Tagoeom.