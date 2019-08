‘Nevjerojatno. Da gospodo, pokazao je što može, upravo smo ovom svjedočili’

Na Facebook profilu “Fights fright” osvanuo je spektakularan a ujedno i zastrašujući video nokauta zvijezde UFC velter kategorije Stephena “Wonderboyja” Thompsona (14-4-1 UFC skor) još iz njegovih kickbox dana. U potpisu snimke borbe protiv Jamesa Decore iz 2006. godine u trajanju od 4:35, što je bila tada njegova 40 pobjeda, odnosno 40 nokaut u kickboxingu (ukupno je “uhvatio” skor 58-0 u spomenutom kontaktnom sportu), stoji kako je Thompson jedan od najboljih kickbbox boraca svih vremena…

Komentator koji je prenosio borbu, nakon što je ostao zapanjen nokautom, odnosno viđenim u borbi, uostalom kao i svi u areni, kazao je kako je Thompson jedan od najjačih udarača ikad u borilačkim sportovima u svojoj diviziji.

“Dokazao je to svima ovim nokautom. Ovaj je pao i više se neće dizati. Nevjerojatno… Da gospodo, pokazao je što može, upravo smo ovom svjedočili”, kazao je komentator borbe.

Kickboxing era u World Combat Leagueu

Inače, bila je to njegova kickboxing era u World Combat Leagueu, inače organizaciji legendarnog Chucka Norrisa. U njoj je Thompson tijekom 2006. godine glasio kao prvorangirani borac i pobjeđivao je sve pred sobom. Jedan je od najdiminantnijih boraca u kickboxingu ikad. Njegov skor, naime, na kraju krajeva to i dokazuje…

Što se tiče njegove UFC karijere, za spomenuti kako je Stephen Thompson TOP contender u velter kategoriji koji se želi vratiti na velika vrata u elitni octagon. Nakon što je u posljednjem meču nokautom stradao od Anthonya Pettisa, “Wonderboy” je odlučio uzeti malo dužu pauzu kako bi se sredio. Sada se želi vratiti na UFC-u 244 i to protiv specifičnog protivnika.

U posljednjih 5 borbi u UFC-u ima samo jednu pobjedu

Ono što brine sve fanove ovog atraktivnog borca je to da je ovaj bivši dvostruki izazivač u posljednjih pet mečeva ima samo jednu pobjedu protiv Jorgea Masvidala. S 36 godina na leđima je zaista teško očekivati da će imati snage još jednom krenuti na tron kategorije do 77 kilograma, ali on je kvalitetan borac i s njim se nikad ne zna.

Vrijedi spomenuti kako će se UFC 244 event će se održati 2. studenog u legendarnoj njujorškoj dvorani Madison Square Garden.