SUDAR DVOJICE BRITANSKIH TEŠKAŠA ZAVRŠIO STRAŠNIM NOKAUTOM: Pogledajte kroše o kojem bruji svijet boksa

Činilo se da će pobjednika odlučivati suci, a onda je sijevnuo udarac

Veliki britanski teškaški meč između Dilliana Whytea i Derecka Chisore ponudio je jednaku dozu uzbuđenja kao njihov prvi ogled, no ovog puta bilo je prekida. Whyte je slavio brutalnim nokautom u 11. rundi meča.

Očekivalo se pregršt akcije, a boksačka publika u Londonu to je i dobila. Dillian Whyte i Dereck Chisora još jednom nisu imali namjeru štedjeti jedan drugog i od prve sekunde meča udarci su počeli letjeti. Za razliku od prvog meča koji su održali prije dvije godine, ovog puta ipak je došlo do prekida, i to brutalnog, piše Fightsite.

Chisora je od početka bio onaj koji se kreće prema naprijed, odnosno odlučio je kako neće dozvoliti Whyteu da se razmaše. Tražio je priliku da udarcima u tijelu Whytea što prije potroši te da nakon toga veže opasnije udarce prema licu. Puno je pokušavao, dosta toga je i pogađao, dok se Whyte u prvim rundama odlučio na kontriranje. I to je zapravo dobro izgledalo, budući da je nekoliko puta ozbiljno pogodio Chisoru te je možda čak i osigurao prve dvije runde na bodove. Treću je Whyte ipak malo stao po tom pitanju te se čini kako Chisora napokon ima inicijativu.

Nastavio je Chisora istim stilom u četvrtoj rundi te se dobio dojam kako preuzima meč te da je Whyte već potrošen. Ipak, u petoj rundi su obojica usporili i to je zapravo bila runda s najmanje dinamike. Zato šestu i sedmu ponovno Chisora odlično radi, dok se Whyte vratio na taktiku iz prve dvije runde. Osma runda donosi prvi negativan bod za Chisoru, iako su obojica radili podosta prljavih stvari. On je kažnjen za udaranje ispod pojasa, dok je sudac Whyteu nekoliko puta progledao kroz prste tijekom udaraca kod razdvajanja klinča.

Lijevi kroše odlučio meč

Ulaskom u posljednje runde je meč postao otvoreniji. Obojica više nisu mislili na obranu i činilo se kako je Whyteu zapravo takav stil odgovarao. On odjednom postaje taj koji pogađa bolje udarce, što je dovelo do frustracije kod Chisore te novog negativnog boda. Bilo je to u 11. rundi, kad je Whtytea udario laktom. Ipak, taj negativni bod nije puno značio jer je malo nakon toga sve bilo gotovo.

Sredinom runde dolazi do situacije u kojoj Chisora još jednom napada. Whyte se ipak uspijeva obrani, a Chisoru tijekom razdvajanja ima previše spuštene ruke i odjednom je uslijedio udarac odluke. Bio je to lijevi kroše točno u bradu Chisore te ovaj instantno pada na pod. Sudac mu je počeo brojati dok su mu oči još uvijek bile otvorene, a on odjednom pada u nesvijest te dolazi do prekida, a u ring ulazi veliki broj ljudi. Podosta je dramatično izgledalo buđenje Chisore, no na kraju su u tome ipak uspjeli te je on otišao sam do svoje svlačionice.

Jamajčaninu je ovo ogromna pobjeda, kojom je svoj omjer doveo na 25-1. Isto tako, ovom pobjedom došao je u priliku da može otvoreno tražiti revanš protiv jedinog boksača koji ga je pobijedio, Anthonya Joshue. Upravo to je Whyte i učinio te je dobio odgovor kako će do tog meča doći, ukoliko Joshua ne bude boksao protiv Wildera. Koji god scenarij na kraju bio, veselimo mu se.