STOJE LI UFC I MCGREGOR IZA NAPADA NA AUTOBUS? Nurmagomedova teorija ima smisla; White se morao suočiti s optužbama

‘Prije nego sam trebao otići na medijski dan, došli su mi iz UFC-a i rekli kako moram ići sam’

Khabib Nurmagomedov odradio je interview s Arielom Helwanijem samo pet dana prije nego što će odraditi vjerojatno najveću borbu u UFC povijesti. I iznio je jednu vrlo zanimljivu situaciju o napadu na autobus u Brooklynu u travnju ove godine, kojom je “između redaka” izrazio sumnju da se sve dogodilo u dogovoru UFC-a i Conora McGregora, prenosi borilački portal Fight Site.

McGregor je u stanju pomahnitalosti ozlijedio nekolicinu ljudi, a incident je na kraju jako dobro iskorišten u promotivne svrhe ove borbe, jer ga je McGregor više puta potencirao na press konferenciji.

Meta pomahnitalog Irca bio je Nurmagomedov

Meta pomahnitalog Irca bio je, naravno, Nurmagomedov koji se tada na eventu borio protiv Alexandera Jayja Iaquinte. U trenucima koje je teško nazvati ikako drugačije nego apsolutno ludilo irski je borac divljao, sukobljavao se, a u jednom je trenutku i zaštitnom ogradom nasrnuo na minibus pri čemu su ozlijeđene osobe koje su sjedile u njemu.

Michael Chiesa i Ray Borg nastradali su u napadu irskog divljaka nakon što ih je zasulo razbijeno staklo s minibusa koji je ovaj gađao u pokušaju traženja kavge, dok je sve teško djelovalo na Rosu Namajunas. Meta pomaknitalog Irca bio je, naravno, Nurmagomedov.

‘Bio sam spreman izaći iz autobusa’

“Ja sam bio spreman izaći iz autobusa, možete pitati bilo koga tko je bio tamo i on će vam to potvrditi. No, uhvatili su se i nisu me puštali. Umoran sam već od spominjanja autobusa jer tamo se ništa nije dogodilo. Ukoliko me je već želio pronaći, zašto je tamo dolazio s kamerom i cijelom ekipom”, kazao je Nurmagomedov Helwaniju i dodao:

“Znate što je zanimljivo? Prije nego sam trebao otići na medijski dan, došli su mi iz UFC-a i rekli kako moram ići sam. Pitao sam zbog čega jer ja inače svuda odlazim zajedno sa svojom braćom. Pogledajte Embedded ili bilo koji drugi video, mi smo uvijek zajedno. Nisam znao zašto je to tako, ali prihvatio sam i otišao sam. Vidite što se na kraju dogodilo. Na medijski dan prije prošle borbe smo odlazili svi zajedno, a sada su mi više puta dolazili reći da moram ići sam.

Na kraju su dozvoliti da sa mnom idu Ali i još jedan momak. A možete zamisliti što bi bilo da smo došli nas svih 15, koji smo cijeli tjedan svuda išli zajedno. To mi je veliko pitanje”, rekao je Khabib te je jasno kako bi došlo do puno većeg kaosa da je tamo bila cijela ekipa, koju bi bilo jako teško, zapravo vjerojatno nemoguće zadržati u autobusu. Ne znam, ali situacija je luda. Iz nekog razloga su svi morali ostati u hotelu, a onda se tamo pojavilo 30 ljudi. Imam jako puno pitanja oko toga, ali ne želim razmišljati o nečemu što je iza nas”.

‘White treba prestati ljubiti McGregorovu gu*icu’

Nurmagomedov je također izjavio kako predsjednik UFC organizacije “Dana White treba prestati ljubiti McGregorovu gu*icu”…

“Kaže može reći da mu donosu njegove pojaseve? Gdje je on bio posljednje dvije godine, ne zna li što se dogodilo za to vrijeme? UFC ima svog prvaka lake kategorije, Conor McGregor je izgubio svoje pojaseve. Borba je ono što je bitno i nakon borbe neće biti mjesta za ikakve isprike. Meni je jedino važno da ga prebijem i učinim tu noć jako dugom za njega”, rekao je Khabib Nurmagomedov.

Možda su stvari otišle predaleko, možda UFC nije vjerovao da će McGregor autobus gađati s metalnim kolicima i da će pritom stradati neki borci, no teorija Khabiba Nurmagomedova iz današnje perspektive ima jako puno smisla.

Dana White morao se suočiti s optužbama

Gostujući u utorak u popolarnom američkom “talk showu” “The Jim Rome Show”, predsjednik Dana White se morao suočiti i s tim optužbama. Upitan što kaže na takvu teoriju, predsjednik UFC-a je očekivano sve vrlo glatko demantirao.

Da bi se što uvjerljivije obranio, White je odlučio iznijeti teoriju prema kojoj se McGregor sada više ne može boriti u New Yorku, što je velik udarac za kompaniju jer je upravo Madison Square Garden rezerviran za najveće evente koji donose najveći proifit.

“Conor se više ne može boriti u New Yorku. Tamo smo zaradili 18 milijuna dolara samo od ulaznica. New York mu više ne dopušta da se bori u državi New York. Učinili bi ono što se priča i riskirali ovo za što? Koja bi bila svrha svega?”, pita se predsjednik UFC-a i tim pitanjem zapravo pokušava demantirati optužbe, piše Fight Site.