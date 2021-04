Trebala su Tysonu Furyju dva pokušaja da konačno slomi Deontaya Wildera, no čim je sudac podignuo njegovu ruku u znak pobjede, znali su boksački fanovi što mogu očekivati. Dva britanska borca, Anthony Joshua i Tyson Fury, jednostavno nemaju više što čekati. Morat će kad-tad ući u ring u borbi desetljeća za ujedinjenje titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Kako to obično biva, spektakularni boksački mečevi dogovaraju se mjesecima. Fury je Wildera riješio još tamo u veljači prošle godine i otad se nije borio, dok je Joshua krajem prošle godine u svojoj posljednjoj borbi pobijedio Kubrata Puleva.

Pregovori za ovu borbu su dugotrajni i mučni, a glavnu riječ vode promotori Eddie Hearn i Frank Warren. Sve što smo dosad saznali je da su Joshua i Fury potpisali ugovor da će odraditi dvije borbe, a ukupna vrijednost tih mečeva trebala bi iznositi oko 200 milijuna funti odnosno oko 230 milijuna eura. Tijekom vikenda Joshua je objavio i da je stigla i prva ponuda s konkretnim mjestom i vremenom borbe.

“Večeras sam dobio pozitivne vijesti! Matchroom Boxing je primio prvu službenu ponudu za borbu za ujedinjenje pojasa prvaka svijeta u teškoj kategoriji. Pobijedit ću po Božjoj volji. Sad nema mjesta za skrivanje. Dolazim!”, napisao je Joshua na svoj Twitter.

Public service announcement. More official news to follow, stay tuned. pic.twitter.com/b0TkFvQlGr

Britanski mediji suzili su izbor mjesta borbe zapravo na samo dvije opcije, a to su mitski stadion Wembley i Saudijska Arabija. Naravno da bi logično bilo da se dva velikana britanskog boksa obračunaju na stadionu koji je simbol britanskog sporta, no zbog koronauvjeta to će biti malo teže izvedivo. Hearn je izjavio da bi rado da na Wembleyu ovaj meč gleda 100 tisuća ljudi, ali da je to gotovo nemoguće. Vidjeli smo i što može ponuditi Saudijska Arabija, gdje se u programu borbe Joshue i Ruiza borio i Filip Hrgović. Novac i uvjeti koje Arapi nude sigurno je primamljiv…

Što se datuma tiče, borba bi trebala biti zakazana na ljeto, i to ne prije završetka Europskog nogometnog prvenstva, kao neki okvirni datum spominje se 24. srpanj, iako je Furyjev menadžer Frank Warren rekao da bi ta borba mogla biti zakazana za kolovoz, čak i za rujan.

I dok je borba u ringu ipak još daleko, borba izvan ringa već je počela, a agresor je u njoj svakako Fury, odnosno njegov tim. Fury svojim istupima u javnost požuruje Joshuu da prihvati uvjete, što je nekako i prirodnije jer Kralj Cigana ima jedan pojas prvaka, dok ih Joshua drži tri.

Tyson Fury provides another update about a heavyweight clash with Anthony Joshua.

🗣️"I think it will 100% happen. A million percent happen. And I think we will know in the next couple of days, where and when."

🇸🇦 Saudi Arabia remains favourite to host the fight. #JoshuaFury pic.twitter.com/q2IYjTexyb

— Planet Sport (@planetsportcom_) April 13, 2021