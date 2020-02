ŠTO SE DOGAĐA S MIOČIĆEM? Uporno eskivira Cormiera i Jonesa, a šef UFC-a mu poručuje – ‘Za tebe postoji samo jedna opcija’

Cormier je nedavno gotovo preklinjao Miočića da mu da revanš

Prvak teške kategorije UFC-a, Amerikanac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, još se uvijek oporavlja od ozljede oka koju je zaradio u borbi protiv Daniela Cormiera u kolovozu. Baš bi Cormier trebao biti Miočićev sljedeći protivnik i to bi trebao biti njihov finalni meč, majstorica, završetak trilogije, kako god već želite. No, Miočić ga uporno ignorira i to sada već pomalo i brine.

Dok Cormier koristi svaku priliku kako bi izazvao Miočića i barem ga natjerao da reagira i počne “nabrijavati” atmosferu za novi meč, čini se kako Miočiću ne pada napamet još razmišljati o novoj borbi, a kamoli o Cormieru kao protivniku. Zbog cijele te situacije oglasio se i Dana White, šeg UFC-a.

Cormier ga preklinje

“Miočić ima jednu opciju i jasno je. Kada se oporavi, dogovorit ćemo borbu. Vidjeli ste što je Cormier rekao da je Stipe u poziciji da ga pošalje u mirovinu jer ako odbije borbu Cormier je rekao da ide u mirovinu. Nudio sam Cormieru prethodnih tjedana druge borce, ali on želi samo Stipu. Nikog drugog. Ništa drugo ga ne zanima. To mu treba i moram reći da bih i ja volio da se ta borba dogodi.”, izjavio je White.

Cormier je nedavno gotovo preklinjao Miočića da mu da revanš… “Stipe, daj mi revanš. Idemo u tu borbu i ona će se dogoditi. Uvjeren sam da će se dogoditi. Znam da Stipe kaže kako želi nešto novo, ali dovraga, htio sam i ja nešto novo nakon što sam ga pobijedio pa sam mu dao revanš. Jedino ispravno što možeš učiniti je dati mi revanš. Častan si čovjek, Stipe, zar ne? Vatrogasac si, spašavaš živote. Stalno radiš ispravne stvari. Onda napravi ispravnu stvar i daj mi revanš”, rekao je Cormier.

Želi ga i Jones

E sada, borbu s Miočićem želi i Jon Jones, prvak poluteške kategorije i jedan od najboljih svih vremena, ali Stipe i njega ignorira. “Želim se boriti protiv Miočića i uvjeren sam da mogu pobijediti. Gledajući njegove borbe protiv Cormiera, shvatio sam da sam ja taj. Razlika u brzini, borilačka inteligencija, raznovrsnost, samouvjerenost… Sve je na mojoj strani. Ne želim nikakvu drugu borbu u teškoj kategoriji, ne treba mi zagrijavanje. Spreman sam i snažan”, rekao je Jones.

Whiteu je zapravo svejedno s kim će Stipe u kavez, s Jonesom ili Cormierom, samo da se borba održi.

“Volio bih vidjeti Jonesov prelazak u tešku kategoriju i borbu sa Stipom ili bilo kojim TOP 5 borcem u toj kategoriji. Međutim, odluka je na njemu. On može ostati u poluteškoj, dobivati svoje suparnike i stvarati nevjerojatnu ostavštinu. Može biti Tom Brady UFC-a”, rekao je White.