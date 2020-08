ŠTO SE DOGAĐA S MIOČIĆEM? Cormier uvjeren da nešto nije u redu sa Stipom – ‘Prije je bio jako drag, a sada…’

Nagađa se kako bi ovaj meč, kakav god ishod bude, mogao biti posljednji za Daniela Cormiera

Za manje od deset dana na rasporedu je treći uzastopni meč između Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić brani naslov prvaka nakon godinu dana i ako pobjedi ima priliku postati najbolji teškaš u povijesti organizaije.

Nagađa se kako bi ovaj meč, kakav god ishod bude, mogao biti posljednji za Daniela Cormiera. Najavio je to i sam Cormier više puta, ali baš zbog toga što mu je to možda posljednja borba, Amerikanac će imati motiv više.

U razgovoru za ESPN, Cormier je govorio o pripremama za sraz s Miočićem, a usput je spomenuo i kako ga je Stipe iznenadio ponašanjem, odnosno naglom promjenom u ponašanju.

“Prije je bio jako drag tip, ne znam kako je postao ovakav. Stipe je sad strašan i ljut. Nešto se promijenilo u njegovom razmišljanju, ali to je dobro. Obojica se maksimalno spremamo za ono što je pred nama”, rekao je Cormier.

Bori se ‘prljavo’?

Komentirao je i situaciju iz prošla dva meča zbog koje se dosta prigovaralo. Miočića je, naime, nekoliko puta pikao prstom u oko i zbog toga je optužen za “prljavu” borbu.

“Užasno me to živcira. Ne radim to namjerno, događa mi se i na sparingu. Jednostavno sam prenizak i često ih udarim ispruženim dlanom pa ih ubodem prstom. Zbilja je grozno što svi misle da sam prljav borac, nikad to nisam bio. No, to je normalno, ljudi uvijek traže negativu. Posebno kod onih koji im nisu kroz karijeru dali puno povoda za to”, poručio je Cormier.

Miočić i Cormier borit će se nešto manjem kavezu i mnogi daju prednost Cormieru jer je hrvač, ali on ne misli tako. “Stipe će u malom kavezu biti još veći, ali ja se mogu boriti s njim i na nogama cijelo vrijeme. To sam uspio u obje prethodne borbe osim na samom kraju druge. Ni jedan dio mene se ne boji Miočića”, veli Cormier.

Borba je na rasporedu 15. kolovoza na priredbi UFC 252 u Las Vegasu.