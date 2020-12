ŠTO MIOČIĆA ČEKA PROTIV NAJDOMINANTNIJEG BORCA SVIH VREMENA? ‘On čita protivnike, točno zna što će oni napraviti’

Mnogi su skeptični oko Jonesovog prelaska u višu kategoriju, no njegovi treneri Brandon Gibson i Mike Winkeljohn u razgovoru za stranicu MMA Fighting objasnili su zašto će Jones biti sjajan i u teškoj kategoriji

UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić u iščekivanju je nove borbe za obranu pojasa. Procurile su informacije da je bio na sastanku sa čelništvom organizacije kako bi dogovorio borbu protiv Francisa Ngannoua, no nije prihvatio uvjete.

Dok se sve ovo odvije, negdje iz prikrajka vreba najdominantniji UFC-ov borac svih vremena Jon Jones koji će se u 2021. godini boriti kao teškaš. Jones se najvjerojatnije neće boriti sve dok Ngannou i Miočić ne razriješe račune, a onda bi on uskočio u borbu s pobjednikom.

Mnogi su skeptični oko Jonesovog prelaska u višu kategoriju, no njegovi treneri Brandon Gibson i Mike Winkeljohn u razgovoru za stranicu MMA Fighting objasnili su zašto će Jones biti sjajan i u teškoj kategoriji.

‘Jon je uvijek bio dobar protiv teškaša’

“Teškaši su druge životinje, ali Jon je proveo dobar dio svoje karijere trenirajući s nekima od najboljih na svijetu. Gledao sam kako odrađuje stotine rundi s likovima poput Alistaira Overeema, Andreija Arlovskog i Travisa Brownea. U dvorani smo imali pregršt sjajnih teškaša, a Jon je bio Jon sa svima njima. Njegova vještina i borilački IQ su toliko visoki da to što će netko imati 10-ak kilograma više baš i neće predstavljati neku razliku. On je jednostavno vješt borac”, rekao je Gibson, a u razgovoru s MMA Fightingom komentar je dao i Winkeljohn:

“Ne samo da se radi o prelasku u višu kategoriju, već se možda u nekim situacijama ‘podižete’ za čak 20-ak kilograma. Ti likovi su veliki i nije da je kao kod promjena drugih kategorija razlika 6-7 kilograma. Ovdje taj ‘skok’ može biti zaista velik i tu postoji razlika. Ali Jon je uvijek bio dobar protiv teškaša. Uvijek se mogao prilagoditi zahvaljujući svom borilačkom IQ-u. Kada bi se borio s nekim poput Arlovskog koji ima odličan ‘overhand’, Jon bi znao kako odgovoriti na to. Ako se pak bori s nekim poput Overeema, koji baci snažni kroše pa koljeno u tijelo, i to bi znao izbjeći. On jako dobro čita borce i nekad čak i prije svojih protivnika zna što namjeravaju napraviti”, zaključio je Winkeljohn.