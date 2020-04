Cormier je u nedavnom razgovoru dao ultimatum Miočiću da se moraju boriti do jeseni inače će Cormier završiti karijeru. Borba Miočića i Ngannoua izgledna je u budućnosti, ali zasad obojica imaju posao koji moraju odraditi

Nikako da MMA zvijer Francis Ngannou dođe na svoje. Jedan od najopasnijih boraca UFC-ove teške kategorije već se mjesecima žali kako se želi boriti protiv Stipe Miočića za naslov prvaka, ali mu UFC to ne dopušta.

NIšta drugačije nije bilo ni u ovoj koronakrizi. Dok vrijeme curi za održavanje treće borbe Stipe Miočića i Daniela Cormiera, Francisu je u nekoliko tjedana čak dvaput odgođen meč sa Jairzinhom Rozenstruikom.

Ngannou smatra da je taj njegov meč ionako nepotreban, ali će se boriti ako UFC to želi.

“Vjerujem da bih se već sada trebao boriti za titulu. Vjerovao sam da ću nakon borbe Stipe i Cormiera ja biti taj koji je na redu. A sada bih trebao nastupiti u meču koji nije ni za titulu ni za privremeni pojas. No, nije ni na meni da donosim takve odluke. Nisam ja taj koji odlučuje što će se dogoditi bez obzira na to što je po mom mišljenju pošteno, a što nije. Ponavljam, nije do mene pa činim ono što se od mene traži, ali zaista vjerujem da sam bio u poziciji za novi napad na titulu. To je moje mišljenje”, rekao je Ngannou u emisiji Inside the Cage.

Borba koja će se vjerojatno dogoditi

Miočić je prije dvije godine nanio težak poraz Ngannou, ali nakon nekog se vremena Kamerunac vratio u veliku formu. U prvoj je rundi efektno meo velikane Caina Velasqueza, Curtisa Blaydesa i Juniora Dos Santosa.

Cormier je u nedavnom razgovoru dao ultimatum Miočiću da se moraju boriti do jeseni inače će Cormier završiti karijeru. Borba Miočića i Ngannoua izgledna je u budućnosti, ali zasad obojica imaju posao koji moraju odraditi.