ŠTO ĆE STIPE KAZATI NA OVO? Voditelj ga u intervjuu s njegovim izazivačem ponizio; Neće mu se ovo svidjeti

‘Sve ovisi o UFC-u, ali ja sam tražio 12. prosinca, to je zadnji PPV godine’

Izazivač UFC teškaškog pojasa Francis Ngannou ponovno je bocnuo najboljeg teškaša svih vremena Stipe Miočića i otkrio kada bi se htio boriti protiv Amerikanca hrvatskog podrijetla za UFC teškaški naslov.

TKO JE BORAC SRPSKOG PORIJEKLA ZA KOJEG JE MIOČIĆ REKAO DA GA MOŽE POBIJEDITI? ‘Taj dečko je pravi divljak’

‘Sve ovisi o UFC-u, ali ja sam tražio 12. prosinca, to je zadnji PPV godine’

“Sve ovisi o UFC-u, ali ja sam tražio 12. prosinca, to je zadnji PPV godine. Više od dva mjeseca ima do tada, ali očekujem da će prihvatiti taj datum”, rekao je Kamerunac tijekom gostovanja na YouTube kanalu The Schmo. “On je najstrašniji čovjek u MMA-u”, kazao je voditelj The Schmo koji je pomalo podcijenjivački kazao kako je u njihovoj prošloj borbi Miočić primjenio taktiku hrvanja i kako nije baš oduševljen zbog revanša s Ngannouom jer očekuje da će to ponovno biti meč u kojem će morati puno hrvati. Prilično ponižavajuće, ako se uzme u obzir tko je i što je Stipe sve postigao u UFC-u…

Ngannou nanizao četiri pobjede u nizu

Inače, Ngannou je u fantastičnom ritmu, nanizao je četiri pobjede u nizu, a najdulje je s njim u oktogonu izdržao Brazilac Junior Dos Santos koji je ostao budan minutu i 11 sekundi prije nego što je nokautiran.