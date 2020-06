Pokušao je bivši prvak teške UFC-ove kategorije objasniti svoje postupke i nekako se opravdati

Daniel Cormier i Stipe Miočić treći će puta u oktogon 15. kolovoza ove godine u Las Vegasu. Bit će to zadnja UFC borba u karijeri Daniela Cormiera, no on vuče još neke “repove” iz proteklih borbi s Miočićem.

Naime, dosta je kritika na račun Cormierovog stila borbe bilo nakon obje borbe, najviše zbog toga jer je Cormier Stipu nekoliko puta ilegalno ubo prstom u oko. Pokušao je bivši prvak teške UFC-ove kategorije objasniti svoje postupke i nekako se opravdati.

“Nisam to namjerno radio. Nisam ga namjerno ubadao u oko. Da, u toj prvoj borbi sam ga na neki način ubo prstom, ali problem je u tome što ponekad kada spariram… Kao niži borac i s rukavicama od 16 unci, nekad naglo trznem rukom prema sparing partneru i uspijem ga pogoditi iako mi je zapravo malo izvan dosega. Mislim da je zbog toga došlo do uboda u prvom meču”, odgovorio je Cormier na optužbe u razgovoru za portal MMA Fighting.

‘Stipe je isto to radio’

“Mislim da se u drugom meču radilo o tome da mi je zglob prsta završio u njegovom oku. Udario sam ga dok mi je palac bio zavučen u šaku, ali zglob ga je pogodio u oko. Da se razumijemo, meni nije cilj ubosti nekoga u oko. To je je*eno glupo. Zašto bih to činio? Pa ne želim da ima oštećenje oka, ne želim da ostane bez vida. To je ludo. Pa Michael Bisping, jedan od mojih prijatelja i suradnika, ima te probleme. Ne želim da se tako nešto dogodi još nekome”, ispričao je Cormier.

Na kraju je Cormier otišao toliko daleko da je Stipu Miočića optužio da je i on učinio isti prljavi potez.

“I on je meni uvalio palac u oko. Nije da se to njemu ne događa. Gledajte, mi nosimo te male rukavice, a treniramo s onima od 16 unci. Stoga ponekad radimo neke stvari s velikima koje ne smijemo s onima od 4 unce. U svakom slučaju, nije mi namjera tog lika ubadati prstima”, zaključio je Cormier.