Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović upisao je svoju 11. pobjedu u jednako toliko mečeva u profesionalnoj karijeri. Nokautirao je u drugoj rundi Grka Alexandrea Kartoziju koji nije pružio preveliki otpor.

U drugoj rundi bila je nepuna minuta dovoljna da Hrga završi ovu borbu. Hrgović je svog protivnika imao na užu, lijevi direkt bacio je kao mamac, a snažnim udarcem desnicom završio je posao protiv Grka.

Nakon meča u RTL-ovom studiju bilo je govora o rivalstvu Alena Babića i Filipa Hrgovića te koliko je realno da se ta borba dogodi. Najzanimljivija je bila izjava legendarnog hrvatskog boksača Stjepana Božića.

Nikad pa ni tad

“Nikog to ne bi zanimalo u svjetskim okvirima, to bi zanimalo samo nas. Ne zanima to ni Eddieja Hearna, zanimalo bi ga da naši borci drže svatko po jednu titulu pa da onda naprave taj hrvatski okršaj”, rekao je Božić pa dodao:

“Sto posto sam siguran da se taj meč neće dogoditi u dogledno vrijeme, a vjerojatno se neće dogoditi nikad jer to nikom nije u interesu”, rekao je Božić. Cijelu tu analizu možete pogledati u videu.

Hrgoviću je ovo bio prvi meč nakon skoro deset mjeseci pauze, odnosno nakon što je nokautirao Amerikanca Erica Molinu početkom prosinca prošle godine. Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali.