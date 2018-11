STIŽE REVANŠ, ALI U MALO DRUGAČIJEM OBLIKU!? Otac Nurmagomedova potvrdio spremnost za borbu protiv McGregora, no…

‘To je nešto za što smo itekako zainteresirani’

Borba Habiba Nurmagomedova protiv Conora McGregora održana u sklopu eventa UFC 229 početkom kolovoza ove godine ponudila je spektakl, a njen kraj brutalnost koja je preseljena izvan poprišta na kojem se odlučivalo o naslovu u lakoj kategoriji.

Nurmagomedov je šakama odlučio naplatiti svo vrijeđanje i napade kojima je bio izložen u najavi ogleda pa je prekočio ogradu, sjurio se u publiku i djelio pravdu po timu svom suparnika koji se, pak, na jednak način obračunavao sa istomišljenicima dagestanskog borca.

U boksačkom ringu

O posljedicama viđenog tek se treba izjasniti Sportska komisija Nevade, prvi čovjek UFC-a Dana White nije u ovom trenutku zainteresiran za njihov novi okršaj, no do njega bi, tvrdi Habibov otac Abdulmanap Nurmagomedov, možda i moglo doći. No…

Ideja je da se dvojica ne obračunavaju korištenjem svog MMA znanja već da se ogledaju u boksačkom ringu što je McGregor, uostalom, već i radio protiv nikad poraženog Floyda Mayweathera koji ga je svladao tehničkim nokautom u desetoj rundi meča.

‘Habib može do pobjede’

“Kada govorimo o meču protiv Conora pod boksačkim pravilima, to je nešto za što smo itekako zainteresirani. Habib je pokazao da zna kako pobijediti najbolje udarače MMA svijeta. Rekao je da to može učiniti i prije nego što je to napravio, ali mu je malo tko vjerovao. Ali nakon snažnih pobjeda protiv Michaela Johnsona, Edsona Barboze… te sada Conora, ljudi su počeli vjerovati”, prenosi Fightsite riječi Abdulmanapa Nurmagomedova koji nastavlja:

“Mislim da ga Habib može pobijediti i u boksačkom ringu. Ima sve kvalitete i svo znanje da to može napraviti i prema boksačkim pravilima. Jedna od ključnih kvaliteta je njegova izdržljivost. Sjetite se njegovog meča na pet rundi protiv Iaquinte u kojem je Habib pokazao volju za borbom u svim segmentima MMA-ja. Koristio je sve: od prednjeg direkta do kontrole na parteru. Želim istaknuti da je meč protiv Iaquinte bio izuzetno bitan za sve nas. Tada smo uzeli pojas i pritom ostali mirni.”