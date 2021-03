‘Ne bi li trebao biti najstrašniji tip na svijetu onaj koji je lako pobijedio Ngannoua?’

Američko-hrvatski MMA borac Stipe Miočić (20-3) u nedjelju oko 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu bori se u UFC Apex-u u Las Vegasu protiv zastrašujućeg udarača Francisa Ngannoua.

‘UFC-U BI ODGOVARALO DA STIPE IZGUBI, CIJELA ORGANIZACIJA JE IZA NGANNOUA’: Legenda objasnila pozadinu borbe koju svi iščekuju

Stipe je opet underdog ali odgovara mu ta uloga

Bit će to UFC 260 priredba na kojoj će Stipe po peti put u svojoj karijeri braniti teškaški pojas, drugi put protiv Ngannoua. Miočić je, jednako kao i u prošloj i u ovoj underdog ali njemu takva uloga baš odgovara.

Na svom putu prema UFC naslovu Miočić je naišao na nepravdu od strane UFC organizacije koja je htjela da i u prvom njihovom dvoboju Ngannou pobijedi jer je jednostavno marketinški isplativiji. I sad se ta ista nepravda pojavljuje i uoči ovog sraza, sudara titana. Opet Amerikanci veću šansu daju Ngannouu, opet bi organizacija htjela da Ngannou pobijedi jer je on njihov proizvod u biti, borac kojeg guraju…

Moćan, jak udarač koji svoje protivnike šalje u carstvo snova jednim udarcem, završava u prvoj rundi, bolja je i isplativija prilika za Danu Whitea od tihog, samozatajnog i obiteljskog čovjeka poput Miočića, koji nije tip da će se sad razmetati s trash-talkom. Ugledni američki Yahoo MMA piše kako je za Stipu najvažnije da pobjeđuje i tim novcima plaća račune i prehranjuje obitelj…

‘Francis Ngannou je borac s kojim se u UFC-u nitko ne želi boriti’

“Francis Ngannou je borac s kojim se u UFC-u nitko ne želi boriti, osim ako pojas prvaka nije ulog ili Ngannou stoji na tom putu pa se morate s njim boriti. No, nitko iz zabave neće se boriti s Predatorom. Francis Ngannou čovjek je s kojim se nitko u UFC-u zapravo ne želi boriti. Borit će se s njim ako moraju, ako to dovede do udarca za naslov ili ako je prvak i pojas je na liniji, ali u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nema teškaša koji se protiv Ngannoua želi boriti samo iz zabave. Ngannou je najstrašniji momak u ovom sportu. No, nama se to čini malo zaostalim mišljenjem. Ne bi li trebao biti najstrašniji tip na svijetu onaj koji je lako pobijedio Ngannoua kad su se prvi i posljednji put borili, a kojeg se smatra najvećim teškašem u povijesti sporta? Ne bi li najstrašniji borac trebao biti onaj od kojeg ćete najvjerojatnije izgubiti, a ne onaj koji će vam dati potres mozga? Da, Stipe Miočić je baš podcijenjen”, piše kolumnist Yahoo Sporta za borilačke sportove Kevin Iole i nastavlja:

‘Zbunjujuće je to s obzirom na sve što je Miočić postigao’

“Dovraga, čak i nakon što je razvalio Ngannoua na UFC-u 220 u Bostonu prije tri godine, pobijedio nakon pet rundi i na trenutke Ngannoua natjerao da izgleda poput amatera, Stipe ovu borbu dočekuje opet kao underdog. Zbunjujuće je to s obzirom na sve što je Miočić postigao, uključujući pet pobjeda nad četvoricom boraca koji su nekoć držali UFC naslov u teškoj kategoriji, ali to je posljednja stvar do koje je Miočiću stalo. On je tip koji bi radije bio Clark Kent nego Superman i nestao u pozadini i ostao neprimijećen dok druge prepoznaju na ulici i postaju miljenici medija. Miočić ima ukupno 20-3 u MMA-u i 14-3 u UFC-u. U borbama za naslov ima 6-1, osvojio je tri bonusa za Fight of the Night među devet ukupnih noćnih bonusa u borbi i postao pouzdani pobjednik”, stoji u tekstu Yahoo Sporta.