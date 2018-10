STIPE MIOČIĆ SE S PRAVOM OSJEĆA ZAKINUTO: ‘Jednu stvar bih volio promijeniti, volio bih da nisam bio idiot’

Miočić i dalje čeka povratnički meč

Američko-hrvatski MMA teškaš Stipe Miočić, rekorder po broju obranjenih titula kraljevske kategorije u UFC-u, i dalje čeka na povratnički meč nakon što je u srpnju naslov prvaka porazom prepustio Danielu Cormieru.

Spomenuti Amerikanac svoj će pojas braniti u ogledu protiv Derricka Lewisa 3. studenoga u Madison Square Garden u New Yorku, a Miočić tu borbu vjerojatno gledati. I žao mu je zbog toga jer je uvjeren da zaslužuju revanš u borbi za pojas kojeg je osvojio protiv Fabricija Werduma, a uspješno branio u mečevima protiv Alistaira Overeema, Juniora dos Santosa i Francisa Ngannoua.

Devet od deset

“Cormiera bih pobijedio u devet od deset naših borbi. Ona je bila ona jedna. Ubija me to, bolji sam borac od njega. Znam to, svi to znaju, a mislim da to zna i on sam”, jasan je Miočić koji zna što je za njega pošlo po zlu 7. srpnja kada je nokautiran.

9 times out of 10 I beat DC. Everyone knows it. DC knows it. No heavyweight has ever accomplished what I have. #HWGOAT pic.twitter.com/ca7DDpHTOK — Stipe Miocic (@stipemiocic) October 9, 2018

“Osjećao sam se super, možda sam bio i previše samouvjeren. Nisam mislio da će tako snažno udariti. Očito me lupio jače no što sam očekivao, bacio me na pod kada sam mislio da je dobivam tu borbu. Ono što bih promijenio jest to se nisam ponio kao idiot. Mislio sam da sam dobro kad me udarao u klinču, kao što sam rekao bio sam pun vjere u sebi. Nisam inače takav”, priznao je bivši prvak koji misli da je treba dobiti novu šansu i koji i dalje ne zna kada će ponovno imati priliku pokazati što zna i za što trenira.