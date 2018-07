STIPE MIOČIĆ ODUŠEVIO ISKRENIM KOMENTAROM NAKON PORAZA: ‘Gubiti nije zabavno i osjećaj je sranje.’

Stipe Miočić doživio je poraz na UFC 226 eventu od Cormiera

Stipe Miočić izašao je pred medije nakon poraza od Daniela Cormiera zbog kojeg je ostao bez titule UFC-ovog prvaka teške kategorije. Na konferenciji je prokomentirao što se dogodilo i odgovorio na neka od pitanja vezanih uz njegovu karijeru.

Otkrio kako se osjeća

Odmah na početku Miočića su pitali kako se osjeća nakon poraza koji je doživio, a koji je rezultirao gubitkom pojasa UFC prvaka.

“Gubiti nije zabavno i osjećaj je sranje. No, ja gledam na ovo na drugi način. Odlazim kući mojoj divnoj supruzi i djetetu koje mi dolazi. Tako da, postoje ljepše stvari u životu od ovoga. Želim se vratiti i revanširati se za ovaj poraz, no danas je Cormierov dan i svaka mu čast”, rekao je Stipe, vidno razočaran, ali i dalje pozitivan.

Nije prestao napadati

Objasnio je i zašto je napadao Cormiera te kako je on vidio borbu.

“Imao sam osjećaj da vodim i da idem prema pobjedi. Nekoliko puta sam ga dobro pogodio i odveo sam ga sve do ograde kaveza. Pogodio je i on dobrih udaraca, ali ja sam pogađao uistinu odlično. Razmjenjivali smo udarce i on me pogodio. To je to, sve je to dio ove igre, posebno u teškoj kategoriji. Bio sam opušten, upustio sam se u to, on je povukao udarac iz jako čudnog kuta, ali to je bilo to. Za mene je borba bila završena.”

OH MY DC!!! 😱 Daniel Cormier with a devastating first-round knockout of Stipe Miocic to become the UFC heavyweight champion 🏆 Simply incredible. Simply historic. #UFC226 pic.twitter.com/MLwuBgojCD — #UFC226: 🏆 Miocic vs. Cormier 🏆 (@btsportufc) July 8, 2018

Razlog poraza

Na pitanje o tome koji je glavni razlog za njegov poraz odgovorio je vrlo jednostavno.

“Nemam nekog razloga zašto sam izgubio. Stvar je zapravo vrlo jednostavna, on je danas bio bolji borac”, sjajna je izjava najuspješnijeg teškaškog prvaka u UFC povijesti, koji je onda objasnio i kako je on doživio kraj borbe. Zapravo, bio je upitan je li ostao bez svijesti, odnosno je li bio ‘out’ u trenutku kada je borba prekinuta:

“Osjetio sam udarce, odjednom sam vidio suca iznad sebe i pitao sam se što on tu radi. No, bio je to definitivno dobar prekid.”

Ne razmišlja daleko u budućnost

Upitan je i što ga čeka u budućnosti, ali pokazao je da ne razmišlja tako daleko, barem ne odmah nakon meča.

“Idem kući i to je jedino što me zanima. Naravno da želim revanš, to se podrazumijeva, ali sada ću uživati u životu s obitelji. Ne znam kada ću se vratiti, kada ću biti spreman krenuti trenirati niti što želim. Želim samo otići kući i odmoriti”, ipak je očekivano odgovorio.