Bivši UFC teškaški prvak, Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić, nakon dugo čekanja i spleta (ne)sretnih okolnosti u vidu umirovljenja hrvača Brocka Lesnara, konačno je dobio šansu vratiti svoj pojas prvaka od Daniela Cormiera. Nekad je ovaj dvojac gajio prijeteljske odnose.

Cormier Stipi uzeo teškaški pojas

No, nakon što je Cormier iznenađujuće nokautirao Miočića, malo-pomalo je zaiskrilo na društvenim mrežama i sad si baš i nisu dobri. Miočić je gostovao u showu Ariela Helwanija na ESPN televiziji, gdje je najavio borbu protiv Cormiera, koja je na rasporedu 17. kolovoza. Ispričao je Stipe kako je reagirao na vijest o dogovorenom revanšu, ali je isto tako prokomentirao i Cormierove prošlotjedne izjave iz istog showa.

Dugo je Stipe Miočić čekao svoju priliku. Odmarao je kod kuće, zabavljao se s obitelji i uz računalne igre te svakodnevno trenirao. I onda je odjednom došao poziv koji mu je otkrio kako je napokon dobio revanš koji je priželjkivao. Nešto više od deset mjeseci nakon što je ostao bez pojasa, Stipi se isplatilo strpljenje. Kako je reagirao na vijest da će on biti taj koji će dobiti priliku za naslov, a ne Lesner, otkrio je Arielu Helwaniju.

‘Bio sam u šoku kad sam doznao da ću se boriti s DC-om’

“Prvobitno sam bio šoku, moram vam priznati, ali znao sam da će se to jednom morati dogoditi. Morao sam samo biti strpljiv u svemu. Menadžer me nazvao u 22:30 i pitao me koliko ga volim. Onda mi je rekao što se dogodilo. Hvala mu. Naravno da sam bio sretan i sad idem vratiti svoj pojas. Blagoslovljen sam, sretan sam, to je sve što sam želio i niti u jednom trenutku nisam izgubio nadu da će se to dogoditi. U međuvremenu sam uživao u životu, ali sad je došlo vrijeme za vratiti se na posao. Ma znao sam da će se to kad – tad opet dogoditi. Posljednja godina moga života bila je čudesna, zbog svoje kćerke i toga, gledajući nju kako odrasta je čudesno. No, sad je red da joj tata postane šampion, ponovno. Prvi majčin dan mojoj supruzi je bio dobar, dobro se zabavila, ali ja sam radio u vatrogasnoj postaji. Ona mi je rekla da ne uzimam slobodan dan, da odem raditi, ma strašna je žena ”, rekao je Stipe.

Još uvijek radi kao vatrogasac

Miočić je naglasio kako još uvijek radi smjene 24 sata kao vatrogasac, ističe kako voli raditi, ali isto tako uz posao se sprema za meč. Stalno trenira, sve stigne, u vatrogasnoj postaji imaju za njega razumijevanja, izlaze mu u susret. Onda je Helwani Stipi pustio Cormierove izjave iz prošlotjedne epizode, posebno onaj dio koji se tiče Brocka Lesnara kao potencijalnog protivnika za pobjednika njihove prve borbe. DC je tvrdio kako je Stipe cijelo vrijeme znao da je Lesnar realna opcija za pobjednika. Cormier najavio još dvije borbe i dodao: “Ne mislim kako i dalje trebam biti fin prema Stipi”.

‘Nemam pojma što on govori’

“Nemam pojma što on govori. Nisam bio u nikakvim razgovorima o Brocku. Prvi put sam za situaciju s Brockom saznao prije nego sam se trebao zaputiti prema Octagonu. Vidjeli smo snimku kako dolazi u dvoranu i tada mi je rečeno da ću se boriti protiv njega ukoliko pobijedim. Cormier je idiot! Kaže jednu stvar pa onda nešto drugo, stvarno mi nema smisla više ga uopće slušati. Ne želim se zamarati. Čeka nas borba i to je zapravo jedino što mi je bitno”, vrlo je oštar bio Stipe, koji se osvrnuo i na nekad dobre odnose sa Cormierom, svojim “bivšim” prijateljem:

Stipe o Cormieru: ‘U ovom trenutku me jako iritira’

“U ovom trenutku me jako iritira, da vam budem iskren. Jednom kaže kako zaslužujem borbu za titulu pa nakon toga da trebam ponovno izgraditi svoj put prema vrhu kao svi ostali. Što on priča? On je kao žena s kojom trebaš otići na večeru, a ne zna što bi jela pa konstantno mijenja mišljenje.”

Upitan je što će promijeniti da bi ovog puta izbjegao ishod prve borbe, a također je Helwanija zanimalo koliko je puta pogledao snimku.

“Nisam još niti jednom pogledao prvu borbu. Vjerojatno ću je pogledati da bih vidio što sam napravio krivo. Sjećam se cijele borbe i svega što sam radio. Dogodila se greška, nokautiram sam i to je to. Ovo je sport u kojem se to događa, nisam prvi put zaustavljen na taj način.. Znam što sam napravio krivo i to ću popraviti”, najavio je borbu, da bi na kraju još bio upitan o tome namjerava li poslati Cormiera u mirovinu koju ovaj već neko vrijeme najavljuje.

“Nokautirati ću ga, to je ono što želim napraviti i što će se dogoditi. Ne zanima me hoće li se boriti nakon naše borbe, jedino mi je bitno što ću ja napraviti”, dodao je Stipe Miočić.