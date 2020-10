Nedavno je Miočić progovorio o svojoj želji da se uskoro bori u Hrvatskoj. Stipe je tu svoju želju izrazio dok je odgovarao na pitanja fanova na Twitter kanalu Players Tribunea

Najveći UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić na svom je Instagramu objavio poruku na Hrvatskom. Izazvalo je to veliko oduševljenje među njegovim obožavateljima od kojih je nemali broj iz Lijepe Naše.

Fotografiju sa svojom obitelji objavio je uz poruku “obiteljsko vrijeme”.

Zanimljivo, Miočićev otac Bojan rekao je da Stipe zna pričati hrvatski, ali ne želi jer ga ne zna na razini koju bi htio. Tata Miočić objasnio je da je Stipe perfekcionist pa ne želi govoriti hrvatski dok posve ne bude siguran u svoje znanje. Ovo je možda jedan od koraka naprijed.

BIT ĆE TO NAJVEĆI MIOČIĆEV MEČ I BORBA KOJU SVI ŽELE VIDJETI: Šef UFC-a otkrio kada će i s kim Stipe ponovo u kavez

Čeka ga Ngannou

Nedavno je Miočić i progovorio o svojoj želji da se uskoro bori u Hrvatskoj. Stipe je tu svoju želju izrazio dok je odgovarao na pitanja fanova na Twitter kanalu Players Tribunea.

“Kada se smiri situacija s koronom, volio bih se boriti u Hrvatskoj. To bi bilo sjajno. Obožavam tu zemlju, sjajna je. Ponosan sam na to što sam Hrvat. Nadam se da bi se to moglo dogoditi. Kad se smiri situacija, definitivno bih to htio, treba vidjeti što UFC želi. Možda će htjeti da se borim u Clevelandu”, rekao je Miočić.

Kako znamo, Stipe Miočić u svojoj je posljednjoj borbi protiv Daniela Cormiera obranio svoj pojas u teškoj kategoriji te tako postao najveći teškaš u povijesti UFC-a.

No ne završava tu njegov put. Stipe će se najvjerojatnije boriti protiv Francisa Ngannoua.