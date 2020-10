Među mnogima koji su Habiba porukama otpratili u mirovinu našao se i UFC-ov prvak teške kategorije Stipe Miočić

Najdominantniji UFC borac današnjice i jedan od najvećih ikad, veliki Habib Nurmagomedov (29-0), slavio je u subotu navečer po hrvatskom vremenu u Abu Dhabiju protiv Amerikanca Justina Gaethjea, u jednoj od najvećih borbi u povijesti UFC-ove lake kategorije,, a potom objavio kraj karijere u kavezu.

Dagestanac je tako ostao neporažen u svih 29 dosadašnjih borbi, a pojas je uspješno branio protiv Conora McGregora i Dustina Poiriera, te sada protiv Justina Gaethjea, koji se pokazao kao borac koji ne može parirati Nurmagomedovu.

“Bog mi je dao sve i hvala mu na tome, Bog je velik! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Sad, danas, želim reći kako je ovo bila moja zadnja borba, ma nema šanse da se vratim bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja. Tražim od UFC-a samo jedno: Stavite me na broj 1 ‘Pound for Pound‘ rankinga, to sam zaslužio na kraju svega! Hvala svima! Hvala Justine, izvrstan si borac, dobro si se i hrabro borio. Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovjek”; rekao je Habib pa zaključio:

“Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Conora, to je to”, rekao je Habib, predao mikrofon i otišao u povijest.

Miočićev oproštaj

Među mnogima koji su Habiba porukama otpratili u mirovinu našao se i UFC-ov prvak teške kategorije Stipe Miočić koji mu je preko Twittera poručio:

“Bilo je zadovoljstvo gledati te. Predivna, dominantna predstava. Uživaj u mirovini!”