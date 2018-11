STIPE MIOČIĆ ISKREN I OGORČEN: Jesu li ovo riječi uvrijeđenog bivšeg prvaka ili prava istina o UFC-u!?

Miočić je pojas izgubio u srpnju ove godine. Čeka na priliku da ga vrati

Meč protiv Derricka Lewisa u kojem je Daniel Cormier obranio naslov UFC-ova prvaka u kategoriji teškaša, isti onaj koji je osvojio u meču protiv njega, pogledao je i prokomentirao američko-hrvatski MMA borac Stipe Miočić. Nije ga to impresioniralo.

Miočić je i dalje ogorčen što ne dobiva priliku boriti se za naslov kojeg je osvojio u borbi protiv Fabricija Werduma, a uspješno onda taj pojas branio u mečevima protiv Alistaira Overeema, Juniora dos Santosa i Francisa Ngannoua. Postao je Miočić time prvi u povijesti s tolikim obranama naslova, no, otkako ga je izgubio od Cormiera, ne dolazi u priliku za novi pokušaj uspona na tron. I to ga smeta.

Zvijezda društvenih mreža

“Da, gledao sam borbu. Vidio sam kako DC jednom rukom svladava momka koji ima hrpu pratitelja na Instagramu”, bio je jasan Miočić koji borca koji je slavio u 21 od 28 borbi smatra tek zvijezdom društvenih mreža.

“Ponudio sam Cormieru borbu, a on me odbio. Rekli su mi da se nije u mogućnosti boriti, a doslovce tjedan dana kasnije tukao se s Lewisom. Živciralo me (gledati borbu), ja sam trebao biti ondje. Masa je momaka koji nikad nisu obranili pojas i njima se daja prilika za uzvrate. Ja sam ga obranio triput i nemam prava na revanš?”

‘Želim pojas natrag’

Miočić je pojas izgubio u srpnju ove godine. Otad traje njegova kampanja da mu se da prilika da ga vrati. Inače, i sam Cormier je priznao da mu se Miočić nudio pa se čini da je odabirom Lewisa, a odbacivanjem revanša sa američko-hrvatskim borcem, odabrao lakši put.

“Pa nije me on prebijao cijeli meč. Ja sam dominirao u toj borbi, a on me uhvatio jednim udarcem. Nije to dovoljno. Mislite da sam ja bio u najboljoj formi? Želim svoj pojas natrag, on pripada meni.”

“Nastavit ću pričati, zaslužujem priliku. Srušio sam rekord, naradio se za to, branio pojas više puta, više od ijednog teškaša u UFC-u. A priliku dobivaju oni koji ga ne mogu obraniti”, zaključio je Miočić.