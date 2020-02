STIGLA POTVRDA KOJU S NESTPLJENJEM IŠČEKUJE ČITAV BOKSAČKI SVIJET: No, ima jedan problem; ‘Već dvije godine pokušavamo’

‘Želimo meč za ujedinjenje titula, ali to ovisi o Tysonu Furyu, on drži ključeve’

Nakon što je Tyson Fury (31) proteklog vikenda u Las Vegasu osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji, u britanskim medijima sve se više piše o tome kada će doći do borbe za ujedinjenje titula, odnosno do meča između Furyja i Anthonyja Joshue (30), koji drži naslov svjetskog prvaka po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO.

‘Želimo meč za ujedinjenje titula’

“Želimo meč za ujedinjenje titula, ali to ovisi o Tysonu Furyu, on drži ključeve. Moja je poruka – pružimo navijačima ono što žele”, izjavio je Joshuin promotor Eddie Hearn.

Frank Warren, promotor Tysona Furyja, ističe da su spremni za takav dvoboj:

“Naravno da želimo taj meč, već dvije godine to pokušavamo. Ako navijači to žele, vjerujem da ćemo pronaći način da do toga i dođe”.

Problem je u tome što o tome ne odlučuju sami

No, problem je u tome što o tome ne odlučuju sami. Fury, koji je do titule po WBC verziji došao pobijedivši tehničkim nokautom branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera, ima klauzulu u ugovoru po kojemu Wilderu mora dati priliku za revanš, a američki boksač mora tu klauzulu aktivirati u roku od 30 dana.

Pola-pola podijela novca

U slučaju da dođe do meča za ujedinjenje titula između dvojice britanskih boksača, Eddie Hearn smatra da bi se novac trebao dijeliti pola-pola.

“Iako Anthony Joshua ima veću komercijalnu vrijednost, mislim da je podjela 50-50 pravična”, kazao je Hearn.

I Furyjev promotor Frank Warren slaže se da bi se novac trebao ravnopravno dijeliti: “Ranije je Hearn govorio da bi podjela trebala biti 70-30 u korist Joshue. Sada su se stvari drastično promijenile i mislim da Fury zaslužuje više od pola, ali nemam problema s time da se novac dijeli 50-50”.