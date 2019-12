STIGAO JE DAN KOJI JE BOKSAČKI SVIJET DUGO ČEKAO, MOLINA PORUČIO HRGOVIĆU: ‘Taj mali je neiskusan, boksao sam s velikima’

Borbu Filipa Hrgovića protiv Erica Moline moći ćete od 18:40 pratiti uživo na glavnom kanalu RTL televizije, dok ćete borbu Anthonyja Joshue na istom kanalu moći pratiti od 21:40. Prijenos cijelog eventa možete uživo pratiti na platformi RTLplay te na portalu Net.hr

Hrvatski teškaš Filip Hrgović u subotu u 19 sati po hrvatskom vremenu u saudijskom gradu Diraja borit će se protiv 37-godišnjeg Amerikanca Erica Moline, u svom desetom profesionalnom nastupu.

Najbolji hrvatski boksač je u dosadašnjih devet profesionalnih mečeva upisao devet pobjeda. Redom je slavio protiv Brazilca Raphaela Zumbana Lovea, Čeha Pavela Soura, Britanca Toma Littlea, Irca Seana Turnera, Meksikanca Filberta Tovara, Amerikanaca Amira Mansoura, Kevina Johnsona i Gregoryja Corbina, te Meksikanca Maria Heredije.

Četiri borbe je okončao nokautom, tri puta je slavio tehničkim nokautom, a dva puta jednoglasnom odlukom sudaca. Tri puta se Hrga borio u Njemačkoj, po dva puta u Latviji i Hrvatskoj, te po jednom u SAD-u, Meksiku. Sada je na redu Saudijska Arabija.

Najteži ispit dosad

Sada ga očekuje i najteži dosadašnji ispit u profesionalnoj karijeri, okršaj sa 37-godišnjim Molinom koji se se dva puta borio za naslov svjetskog prvaka, 2015. i 2016. godine, no oba je meča izgubio.

U lipnju 2015. borio sa za naslov svjetskog prvaka po WBC verziji protiv sunarodnjaka Deontayja Wildera i izgubio je nokautom u devetoj rundi. Godinu dana kasnije u Londonu se borio protiv Anthonyja Joshue za IBF pojas, no Joshua je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi.

“Odlično sam trenirao i spreman sam za meč. Proveo sam četiri tjedna u Zagrebu, a potom je uslijedilo osam tjedana priprema u Miamiju. Trenirali smo kao nikad prije,” poručio je Hrgović na službenoj novinarskoj konferenciji.

Amerikanac je puno iskusniji od Hrgovića, ima 37 godina, te 27 pobjeda u 32 borbe, međutim hrvatski boksač je uvjeren kako će obraniti WBC Internacionalni pojasa kojeg je osvojio još u rujnu 2018. kada je pred svojim navijačima u Zagrebu nokautirao Amira Mansoura. Potom je naslov obranio dva puta pobjedama protiv Corbina i Heredija.

“Ja sam već nastupio u ovakvim borbama. Boksao sam s velikim teškašima, a taj ‘mali’ je neiskusan. Osjećam se snažno, spreman sam mentalno i fizički,” poručio je Amerikanac iz Raymondvillea u Texsasu.

Glavnu borbu svi čekaju

Borba Hrgovića i Moline bit će u sjeni glavne borbe “Okršaja na dinama” između Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue. Bit će to borba za četiri pojasa nakon senzacionalne Ruizove pobjede prije pola godine.

Meksikanac je u lipnju šokirao boksački svijet pobijedivši Joshuu u New Yorku tehničkim nokautom u sedmoj rundi. Ruiz je u meč stigao kao zamjena za suspendiranog Jarrella Millera i nitko mu nije davao previše izgleda protiv Britanca, aktualnog prvaka koji je do tada ostvario niz bez poraza u 22 profesionalne borbe. No, 29-godišnji Meksikanac je boksao iznad svih očekivanja i potpuno zasluženo je slavio te od tada drži titule po WBA, IBO, IBF i WBF verziji.

Zanimljivo, bez obzira na ishod meča, Joshua će zaraditi oko 60 milijuna eura, dok će se aktualni svjetski prvak Ruiz morat zadovoljiti s nagradom od 15 milijuna eura.

Spektakularna arena

Boksački spektakl održat će se u Diriyah Areni koja je sagrađena usred pustinje, na 10.000 četvornih metara u povijesnoj jezgri, koja je pod zaštitom UNESCO-a i to za manje od dva mjeseca. Kapacitet Arene je 15.000 gledatelja, a nakon boksa ugostit će i teniski spektakl.

O cijeloj priredbi brinut će više od 2.000 osoba, a akreditirano je više od 300 novinara iz 65 zemalja. Najjeftinija ulaznica je 119 eura, a u subotu se očekuje vedro vrijeme uz dnevnu temperaturu 24 stupnja Celzijeva, a 13 stupnjeva po noći.

Na glavnom RTL-ovom programu i RTLplayu od 18:40 će se prenositi meč Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati glavna borba večeri između Andyja Ruiza Jr. i Anthonyja Joshue, u kojem će ulog biti svjetski teškaški pojasevi prvaka prema WBA (Super), IBF i WBO verzijama koji su u vlasništvu Ruiza Jr. Cijeli događaj nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijska između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5).