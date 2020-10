SRPSKA MMA SENZACIJA NA FANTASTIČAN NAČIN DEBITIRALA U UFC-U: Amerikanci oduševljeni njime; On je sljedeća velika stvar

Amerikanci za njega govore kako je on sljedeća velika stvar. Senzacionalni srpski MMA borac Dušan Todorović jutros je po hrvatskom vremenu na UFC Fight Island 4 u Abu Dhabiju, u svom debiju i elitnoj organizaciji slobodne borbe, pobijedio Dequana Townsenda tehničkim nokautom 3:15 prije kraja druge runde, javlja Fanssided.com.

ČUDESNI I NIKAD VIĐENI POTEZ U SLOBODNOJ BORBI: O njezinom debiju i onom što je napravila upravo priča čitav borilački svijet

Ovaj 26-godišnjak iz Beograda dočekao je ulazak u Octagon više od godinu dana nakon što je izborio ugovor s najvećom svjetskom promocijom, a onda je pokazao jedan dio svog ogromnog talenta. Nakon dominantne izvedbe u prvoj rundi, u drugoj je odveo borbu protiv Dequana Townsenda na pod te tamo posao i dovršio.

Za spomenuti kako je Duško Todorović svoj profi skor doveo na 10-0, uz devet pobjeda prekidom.

“On je čvrst borac, ne gubi baš često prekidom i može vam napraviti dosta štete”, kazao je Dušan Todorović za kojeg Amerikanci pišu kako je buduća zvijezda srednje divizije UFC-a, kako je pred njim svjetla budućnost i kako još ima dosta mjesta za napredak, da raste kao borac…

“Ultimativni cilj mi je ostati neporažen kroz cijelu moju karijeru”, ističe Todorović.

Now that Dusko Todorovic has moved to 10-0 at #UFCFightIsland4, who would you like to see standing across from him in his second UFC appearance?

— MMAFighting.com (@MMAFighting) October 4, 2020