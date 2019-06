View this post on Instagram

Pozivam sve ljubitelje boksa da sutra od 17:30 dođu u Halu sportova "Ranko Žeravica" i ispratite fenomenalnu manifestaciju i podržite naše vitezove 👊🏼👊🏼👊🏼 Zahvaljujem se mojim prijateljima i sponzorima @pinn_bet @koksenergydrinksrbija što su uvek uz mene! #tigerblood #7_0