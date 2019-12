Ne govori Warren bez veze. Ako uzmemo u obzir kako je Joshua uzeo 60 milijuna dolara za spektakl u Saudijskoj Arabiji, a njegov protivnik Ruiz tek 12 milijuna, njegovi zahtjevi vrlo su jasni

Nakon što je Anthony Joshua pobjedom protiv Andyja Ruiza vratio svoje pojaseve prvaka u teškoj kategoriji, njegovo dokazivanje da je najdominantniji boksač današnjice tek je počelo.

Britanski boksač, ako misli biti neosporno najbolji, morat će pobijediti dvojicu boraca koji trenutno odskaču od ostatka. To su opasni nokauter Deontay Wilder koji je prvak teške kategorije u WBC verziji te Kralj Cigana Tyson Fury.

Iako je Joshua najavio da će sigurno opet u ring s Ruizom, svi bi željeli vidjeti borbu protiv Furyja ili Wildera. Wilder ga je prozvao javno već tko zna koji put po redu i nazvao ‘kukavicom’ jer se ne želi boriti s top borcima, no nekako se čini da je Fury izglednija opcija za Joshuu. Na tu ideju oglasio se Furyjev promotor Frank Warren kojiželi da se novac od borbe podijeli pola-pola.

“Novci se u toj borbi dijele 50-50. Budimo realni, Tyson je veća zvijezda od Joshue od one borbe s Wilderom. Uz to, važniji je i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to ćemo oprostiti Anthonyju. Ako i jedni i drugi imamo dogovore s TV kućama, prenosit će se na oba kanala. S naše strane nema nikakvih prepreka za tu borbu”, rekao je Warren.

Ne govori Warren bez veze. Ako uzmemo u obzir kako je Joshua uzeo 60 milijuna dolara za spektakl u Saudijskoj Arabiji, a njegov protivnik Ruiz tek 12 milijuna, njegovi zahtjevi vrlo su jasni.