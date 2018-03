DOČEK HABAZIN U ZLATARU: Svjetska prvakinja zapalila naciju! ‘To bi trebao biti povijesni trenutak’

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 23:12 22.03.2018

Zlatarščanka Ivana Habazin u četvrtak je svečano dočekana u svom rodnom gradu

Svjetska prvakinja u boksu po IBO kategoriji, Zlatarščanka Ivana Habazin, u četvrtak je svečano dočekana u svom rodnom gradu, javlja Zagorje.com koje piše kako se u Zlataru okupilo mnoštvo Zlatarščana i Zlatarščanki koji su dali podršku svojoj sugrađanki koja se od 2010. počela intenzivno baviti boksom, a na priredbi Boxing Explosion – Europe Vs. Africa u Beču prije tjedan dana pobijedila je Gruzijku Elenu Sikmašvili i osvojila pojas svjetske IBO prvakinje srednje kategorije.

Nakon povratka u Hrvatsku i proslave sa sugrađanima, Ivana Habazin progovorila je planovima za budućnost, koji uključuju obranu titule do kraja godine, možda čak i u Hrvatskoj…

“Oduševljena sam dočekom. Moram priznati da ste me šokirali. Ne znam što da kažem. Bez komentara sam jer nisam očekivala ovakav broj ljudi na dočeku. Idući korak je odlazak u inozemstvo i nadam se u 9. ili 10. mjesecu braniti pojas prvakinje. A možda dodam još jedan pojas, tko zna. Postoji mogućnost da to bude u Hrvatskoj. To bi trebao biti povijesni trenutak za hrvatski boks. Ako bude tako, nadam se da se vidimo za pola godine u još većem broju”, rekla je Ivana.