Ovom pobjedom ujedinio je tri pojasa u supersrednjoj kategoriji

Pred više od 70 tisuća gledatelja na AT&T stadionu u Arlingtonu Meksikanac Saul Canelo Alvarez (56-1-2) pokazao je nadmoć protiv Britanca Billyja Joea Saundersa (30-1) i tako ujedinio WBA, WBC i WBO titule u supersrednjoj kategoriji.

Britanac Saunders došao je u SAD s misijom da iznenadi vjerojatno najboljeg boksača današnjice, međutim na koncu je borba prekinuta nakon osme runde. Ponudio je ovaj meč sve što su boksački zaljubljenici priželjkivali, kako od spektakla na tribinama tako i do događanja u ringu.

Očekivano borci su dosta oprezno ušli u meč, ali je onda Canelo počeo napadati u drugoj i trećoj rundi. U nastavku je Saunders povremeno preuzimao inicijativu te je borba bila dosta kompetitivna. Osmarunda je pak bila presudna. Canelo je aperkatom pogodio Saundersa te je ga udarcima i tijelo dodatno uzdrmao, ali je dočekao kraj runde. Video tog udarca pogledajte ovdje.

#CaneloSaunders attendance announced at 73,126, a new United States indoor boxing record, surpassing Muhammad Ali-Leon Spinks 2, which drew 63,352 to the New Orleans Superdome in 1978. #boxing @EddieHearn — Dan Rafael (@DanRafael1) May 9, 2021

U pauzi prije nastavka meča bilo je vidljivo da Britanac ima problema s desnim okom, koje je bilo zatvoreno te su njegovi treneri odlučili da u takvom stanju ne može nastaviti borbu protiv Canela.

Meksikanac je tako ujedinio pojaseve i to pred rekordnim brojem od 73.126 gledatelja čime je srušen rekord meča između Leona Spinksa i Muhammada Alija iz 1978. kada su legende boksale pred 63.352 ljudi u Superdomeu u New Orleansu. U tom meču Ali je izgubio.

CANELO IS FREAKING HYPED 🗣️ pic.twitter.com/RRSwgsDiPY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Canelo-Sauders fight at AT&T Stadium sets boxing attendance record with more than 73,000 fans https://t.co/mr2R5Gkvka — MSN Sports (@MSNSports) May 9, 2021

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021