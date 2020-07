ŠOU JE POČEO: Tyson pričao o šmrkanju kokaina i alkoholiziranju, a njegov suparnik mu poslao brutalnu poruku

‘Znam kako je to boriti se osam rundi, ako me ne ubije brzo, njegova gu*ica će pipasti meni’

Šou je i službeno počeo. Jedan od najboljih boksača svih vremena, legendarni Mike Iron Tyson vratit će se u ring 12. rujna egzibicijskim mečem u Kaliforniji dogovorenim na osam rundi, a suparnik će mu biti 51-godišnji Roy Jones Jr…

Mike potpisao ugovor s jointom u ustima

Roy Jones je na Instagramu objavio video kako on i Tyson potpisuju ugovore za borbu, a ‘željezni Mike’ je to učinio s džointom u ustima. Poznato je kako je Mike veliki obožavatelj kanabisa, kojega sam i uzgaja na velikom posjedu u Kaliforniji.

Borba će se prenositi na online platformi društvenih medija “Triller”, a očekuje se da će privući milijune onih koji će platiti PPV za gledati ju. Najopasniji čovjek na planeti u totalnom je treningu, doživio je fizičku transformaciju s 54 godine na leđima, kao i životnu preobrazdu koja ga je navela da se baci totalno u trening i vrati u ring.

Tyson je za TMZ Sports priznao još jednom kako je prije vodio nesportski život, te je bio sklon porocima…

‘Svojedobno sam težio samo 90 kilograma, šmrkao sam kokain, pio alhohol i onda sam zavapio Allahu’

“Svojedobno sam težio samo 90 kilograma, šmrkao sam kokain, pio alhohol i onda sam zavapio Allahu, ‘ako me može spriječiti da budem ovakav, ako mi daš snagu i pomogneš mi, promijenit ću cijeli svoj život’. Na kraju sam se oženio, život mi se počeo mijenjati i počeo sam trenirati. Moj zet mi je rekao: ‘Znam da se ti ne želiš ponovno boriti, ali hoćeš li se boriti protiv Boba Sappa? Netko ti želi ponuditi puno novca za tu borbu protiv njega. Rekao sam mu: ‘Izlazi odavde, rekao sam ti da se više ne želim boriti”, objašnjava Tyson i nastavlja:

“Nakon toga sam malo razmišljao i donio odluku da ću se ipak boriti. No, borba je, iz nekog razloga, s njim otpala i kao što znate, sad se borim protiv Roya Jonesa Jr. 12. rujna. U sjajnoj sam formi, ali idem podići tjelesnu spremu na još viši nivo. Danas sam odradio svoja četiri kilometra trčanja. Kasnije ću raditi sprinteve, a zatim idem u boksačku dvoranu”, objašnjava Iron Mike, čije riječi prenosi britanski tabloid The Sun.

‘Mike Tyson ne izgleda opako, on i je opak, baš ubojica’

Naravno, TMZ Sports napravio je i razgovor s Roy Jones Jr.-om…

“Znači, Mike Tyson ne izgleda opako, on i je opak, baš ubojica. Da, svi moraju shvatiti da je on ubojica u ringu. No, isto tako svi, pa i on, moraju shvatiti da Mike mora krenuti na brzo ubojstvo protiv mene u ringu, jer ako ne ne ubije odmah, e onda je u problemu. Znam kako je to boriti se osam rundi, ako me ne ubije brzo, njegova gu*ica će pipasti meni”.