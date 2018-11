ŠOKANTNI TRENUTAK KOJI NAJBOLJE DOČARAVA SVU SUROVOST I BRUTALNOST U UFC-U: Iza kulise eventa koji je sve oduševio

‘The Thrill and The Agony” serijal’

Službeni UFC izbacio je najavu za novu epizodu iz svog “The Thrill and The Agony” serijala. Kamere su ovog puta put zavirile iza kulisa UFC-a 230 eventa, koji se prošlog vikenda održao u kultnom Madison Square Gardenu, u New Yorku, a na kojem je Daniel Cormier obranio teškaški pojas u borbi protiv Derricka Lewisa.

Strašni desni kroše

U serijalu koji traje 2.41 može se vidjeti što se sve događalo oko samih borbi. Najbolji detalj snimljenog je trenutak netom nakon strašnog desnog krošea kojeg je bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji Chris Weidman primio u trećoj rundi od brazilskog veterana Ronalda ‘Jacarea’ Souzae.

Sjedio je naslonjen na ogradu kaveza, nije znao uopće što se dogodilo od siline brazilčeve desnice koja je dobro odsjela. Slobodna borba surov je i opasan sport, ali ujedno i predivan, uzbudlji i dinamičan, rekli bi smo zarazan…

“Jesam li izgubio?”, upitao je Weidman liječnika…

Souza je, s druge strane, slavio svoju pobjedu, veliku pobjedu nad uglednim protivnikom u čijem timu, što se može vidjeti i u serijalu, smatraju kako je imao borbu u svojim rukama do ovog trenutka.

Tu je i susret Daniela Cormiera s kolegom olimpijcem Benom Askrenom “backstageu” kao i reakcije komentatora te slavlje ili razočaranje trenera nakon pojedinih borbi. Također, može se vidjeti i dijelić razgovora predsjednika UFC organizacije Dane Whitea sa članovima timova.