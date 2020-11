ŠOKANTNA TVRDNJA WILDERA: ‘Trener mi je nešto ubacio u vodu. Odjednom sam se počeo ponašati čudno’

‘Počeo sam se osjećati čudno, kao da mi je u vodi bilo nešto za opuštanje mišića’

Bivši teškaški prvak u WBC organizaciji, trenutno 2. boksač svijeta u teškoj kategoriji prema BoxRecu Deontay Wilder, sada je dodao svojim izvanrednim tvrdnjama o zavjeri za koju vjeruje da je u veljači kumovala njegovom porazu protiv prvog na ljestvici i aktualnog prvaka Tysona Furyja, prenosi TalkSport.

U subotu navečer “Brončani bombarder” prvi se put nakon više mjeseci oglasio objavljivanjem videozapisa i izjave na društvenim mrežama. Nakon što je već ranije krivio kostim u kojem je došao do ringa, ozljedu koja mu je radila probleme i koju nije uspio zalječiti, te loše suđenje i grešku s Furyjevim rukavicama, Amerikanac je sad u medije izašao s novom serijom razloga te s nekoliko optužbi. One najžešće bile su usmjerene prema njegovom sad već bivšem treneru, Marku Brelandu. Riječ je o treneru koji je u sedmoj rundi meča ubacio ručnik, nakon čega je sve bilo gotovo. Wilder mu je to već ranije zamjerio pa je zbog toga i prekinuta suradnja, no sad ima cijelu seriju novih optužbi. A i svoju teoriju… Wilder je za 78SPORTSTV počeo svoju priču:

‘Osjećaj je bio drugačiji, kao da nisam imao kontrolu nad svojim tijelom’

“Nekih 15 minuta prije izlaska na borbu, dok sam se zagrijavao, sve je bilo savršeno, osjećao sam se sjajno. Sve dok nisam ušao u ring. Onda se dogodila neka transformacija, a sve što sam radio je bilo pijenje vode. Počeo sam se osjećati čudno, kao da mi je u vodi bilo nešto za opuštanje mišića. Kad izgubiš uvijek tražiš neke razloge što nije bilo u redu, no ovog puta je uistinu bilo tako. Sama atmosfera dala je pretpostaviti da se stvari neće odviti u moju korist”, rekao je Wilder i nastavio:

“Jednostavno se počnem osjećati čudno. Kao da sam uzeo relaksator mišića ili nešto slično. Osjećaj je bio drugačiji, kao da nisam imao kontrolu nad svojim tijelom. Noge su mi bile slabe, takve stvari su me mučile…”

Na pitanje o svom bivšem treneru Marku Brelandu, Wilder je kazao: “Čak i s bacanjem ručnika. Mark mi nije spasio život. Da poznajete Deontaya Wildera, znali biste da, ako izvučem svoj mač, živim od tog mača i umirem od tog mača. Do tog ću razdoblja živjeti i umrijeti. I to govorim svojim ljudima već pet godina, tako da im ništa nije bilo nepoznato glede toga. Dakle, on je to znao. Kad je to učinio, već je imao zapovijed da to ne čini. Čak je imao i nekoga s Furyjeve strane da mu kaže: ‘Baci ručnik, dobili su revanš.’ Vjerujem da je on bio dio toga. Bio je dio toga. I, čak štoviše, mislim da i on ima neke veze s mojom vodom. Uvjeren sam da mi je nešto napravio s vodom jer se jedini motao oko nje. Jedini je nešto radio s njom i imam svoje jake izvore koji mi to tvrde.”