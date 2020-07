ŠOKANTNA ISPOVIJEST HRVATSKE MMA ZVIJEZDE ‘To je smrt. Ostao sam bez vode u mozgu i pao u nesvijest, 30 sekundi sam bio out…’

Kontroverze skidanja kilograma u borilačkom sportu

Slobodna borba postala je jedan od najbrže rastućih borilačkih sportova u svijetu, koji donosi kombiniranu zaradu koja se broji u milijardama na godinu. Posebno to vrijedi za najelitniju organizaciju slobodne borbe UFC. No, i ostale organizacije poput Bellatora, KSW-a ili One Championshipa posljednjih godina bilježe rast popularnosti. Skidanje kilograma bitan je dio borilačkih sportova, ne samo u MMA nego i u boksu, K1, hrvanju, taekwondou, judu itd.

ŠOKANTNO: Prije pet godina borac je umro zbog ovog, a umalo i poznata elitna borkinja; UFC je sličnu snimku pokušao zabraniti

Borci se dijele u težinske kategorije

Posljedica je to pravila koja dijele sportaše u težinske kategorije, s ciljem sparivanja boraca slične veličine uoči natjecanja, odnosno borbi.

No, isto tako način i metode, a najviše kratko vremensko razdoblje koje se primjenjuju u istim izazivaju kontroverze i predmet su brojnih raspava. Iako je kilaža faktor koji se kontrolira kroz pripreme (kamp) za borbu, ekstremno skidanje kilograma događa se tek u tjednu uoči meča ili dan uoči borbe i često ta aktivnost bude opasnija nego sama borba. Ako se pazi od početka, onda u tjednu prije meča borac u biti nema potrebe skidati previše kilograma.

No, ima i onih koji prihvate borbu u posljednji čas poput Jorgea Masvidala nedavno, koji je za šest dana morao skinuti 9 kilograma kako bi prošao vagu za borbu za naslov protiv Kamaru Usmana.

Opasnost leži u drastičnom skidanju kilograma u posljednji tren

Znači, drastično skidanje kilograma u posljednji tren nije dobro i upravo u tome leži opasnost po zdravlje, odnosno taj period je sporan. Ne postoji precizna statistika o tome koliko boraca skida kilograme i u kojoj mjeri, ali po izjavama najelitnijih boraca u UFC-u, oko 70% njih skida i do 10 posto tjelesne mase zadnjih nekoliko dana uoči borbe, te tako neki sebe dovode i u životnu opasnost…

Naravno, to ovisi o tome koliko borac ima kilograma. Nije isto ako netko sa 110 kg skine 12 kg u dva, tri dana, i kad netko sa 75 spusti naglo na 60. No, kako sve izgleda?

Tjedan uoči borbe borac počinje piti velike količine vode, kako bi doveo svoje tijelo u stanje u kojem će hormon aldosteron, inače zadužen za regulaciju kalija i natrija u tijelu, mnogo lakše prebaciti organizam u “uspavanu” fazu u kojoj sporije radi, u kojoj će lakše i češće uriniranjem izbaciti tekućinu s mineralima iz svog tijela, te će se smanjiti i mogućnost debljanja na najmanju moguću mjeru…

Postupak dehidracije

Količinu unesene vode drastično borac povećava početkom tjedna i borci ponekad popiju i do 8 litara vode u jednom danu, što je puno. Nakon toga postupno smanjuje unos vode, sve do dana uoči vaganja, odnosno do dan prije meča, kada u potpunosti prestaju s unosom tekućine u tijelo. Taj se postupak zove dehidracija i o njemu sa priča u kontekstu najopasnije metode…

Budući da je tijelo i dalje u stanju u kojem izbacuje tekućinu i minerale, dolazi do dehidracije organizma koja će naposljetku dovesti do željenog pada kilograma i potrebne brojke na vagi. Pritom borci izbjegavaju jesti bilo kakve namirnice koje sadržavaju ugljikohidrate ili šećere, s obzirom na to da oni za sebe vežu molekule vode koju je onda mnogo teže izbaciti iz organizma…

Konačni čin dehidracije dolazi dan uoči vaganja. Radikalnost korištenih mjera ovisi o tome koliko kilograma borac mora skinuti i o sposobnosti organizma da to izdrži…

Najčešća metoda je kombinacija brojnih postupaka i svaki borac, odnosno njegov tim ima neke svoje metode, koje se u nekim stvarima podudaraju općenito.

Pa borac podliježe oblačenjem debele, specijalno dizajnirane odjeće, kojima se podiže tjelesna temperatura i izaziva jako znojenje. Nakon toga, borci mogu lagano trenirati kako bi tjelesna temperatura dosegla idealnu visinu pri kojoj se više ne moraju kretati da bi se znojili, a tako se onda i čuva energija za napore koji ga čekaju u meču. Omatanje ručnicima kako bi se pojačalo znojenje i višesatni boravak u sauni također se koristi, kao i slana vruća kupka. No, sve navadeno je izuzetno naporno i, nažalost, ne ide uvijek po planu, pa je bilo i smrtnih slučajeva…

Prije pet godina kineski MMA borac koji je nastupao u muha diviziji One Championship organizacije Yang Jian Bing, 11. prosinca 2015. umro je u Manili od posljedica skidanja kila uoči borbe…

Izrazito teško fizičko i psihičko stanje

UFC i borcima u ostalim organizacijama zna pozliti prilikom skidanja kilograma, jer se radi o izrazito teškom psihičkom i fizičkom stanju. Pa je tako, dok se prije malo više od pet godina pripremala za borbu protiv Jessice Penne, elitna UFC-ova borkinja Poljakinja Joanne Jedrzejczyk prošla pakao. Naime, nakon dvije godine, 2017., pojavila se snimka njezinog skidanja kilograma za prvu obranu UFC-ovog naslova…

Tada UFC nije dozvolio da snimka izađe u javnost. No, procurio je na dan kad je Joanna objavila da napušta tim nutricionista te kako je skoro umrla tijekom skidanja kilograma za borbu protiv Rose Namajunas.

O skidanju kilograma, opasnosti, metodama i iskustvima razgovarali smo s 4 istaknuta borilačka lica. Robertom Soldićem, Igorom Pokrajcem, Antunom Račićem i uglednim boksačkim trenerom Vladom Božićem.

Roberto Soldić: ‘Nikad više to neću napraviti. To me naučilo pameti’

Prvo smo okrenuli broj onaj Roberta Robocopa Soldića. Prije nego što je navršio 22., aktualni KSW prvak u velter diviziji osvojio je pet pojasa prvaka u pet različitih MMA promocija. Zatekli smo ga u Njemačkoj, gdje se jučer taman vratio iz Makarske. Soldić je do prošle nedjelje bio u trening kampu. Ukupno je deset dana proveo trenirajući. Kaže da za njega nema odmora…

“Kakav odmor. Meni je svako ljeto radno. Kakav odmor, nema odmora”, kazao nam je u uvodu razgovora Roberto Soldić i prešao na svoje najgore iskustvo u karijeri, a vezano je baš za skidanje kilograma. Naime, u travnju 2018. godine najbolji hrvatski MMA borac izgubio je titulu KSW prvaka u velter kategoriji nakon što ga je u Wroclawu u drugoj rundi srušio Južnoafrikanac Dricus Du Plessis.

Soldić je bolje krenuo u meč i zadao svom suparniku nekoliko udaraca, čak ga srušio i na parter. No, već potkraj prve runde Južnoafrikanac preuzima inicijativu, a Soldića je srušio nokautom u drugoj rundi. Sucu nije preostalo ništa drugo nego prekinuti borbu i pozvali liječnike da ukažu pomoć hrvatskom borcu. No, iza tog poraza krije se upravo teško, pakleno iskustvo skidanja kilograma, odnosno pogrešna procijena da poveća svoju kilažu kako bi, kao što je mislio, bio konkurentniji za Dricusa Du Plessisa…

“To ekstremno i brzo skidanje kilograma u kratko vrijeme nije nikako dobro, to je smrt, ali doslovno smrt za organizam. Dakle, kad sam osvojio pojas prvaka u velteru protiv Borysa Mankowskog u prosincu 2017. godine, iskreno, mislio sam da sam nepobjediv. Malo sam se opustio, podebljo hranu i izgubio fokus na trenažni proces i na svoje tijelo. Naravno, samim time sam izgubio i koncetraciju. Ponudili su mi Dricusa Du Plessisa koji je bio prvak u dvije kategorije kod sebe u Južnoj Africi. U midleweightu i velteru, znači u 84 i 77 kg kategorijama. Pričao sam sa svojim menadžerom Ivanom Dijakovićem i ubacio sam u prehranu veće obroke. Išao sam na to da se udebljam, da dobijem masu. I to je bila pogreška. Tu sam se puno promijenio. Dobio sam doduše na snazi, to je bilo super. U kampu sam ‘ubijao’ borce koji su bili na 93 kg. To vam sve govori. I to jako poznate borce iz Njemačke. Promijenio sam taktiku, počeo sam više jesti. I u ponedjeljak uoči borbe imao sam 90 kg, a u petak 77.100 grama, da prođem vagu. Baš sam se bio udebljao. Mislio sam da je to dobro, pošto je on visok. Mislio sam da ću i ja biti jači. No, prevario sam se”, priča nam Roberto Soldić i nastavlja:

“Nisam bio isti. Čitav tjedan sam naporno trenirao. Inače, kad skidam kilograme ne treniram jako. Uvijek jedan trening dnevno i samo odradim trčanje, malo fokuseri, samo malo da se preznojim. Ništa pretjerano. Skupljam snagi za meč. A taj puta sam od ponedjeljka do petka sam baš full trenirao, svaki dan. Trčao sam u sauna odijelu. Bilo je grozno. Uz to, nisam ništa mogao jesti. Bilo je baš to jedno pakleno iskustvo, da vam budem iskren, jako mi je bilo teško. Loše fizičko iskustvo, ali ne samo fizičko nego i psihičko. Meni je bio cilj da skinem kilograme, a ne da pobijedim suparnika. Znači, nisam ušao s osmijehom u borbu, onim osmjehom s kojim inače ulazim u kavez. No, taj put je to izostalo. Znate, kad skidam kilograme uvijek sam do tad bio sretan. No, taj put nisam bio. Tih pet dana nikad neću zaboraviti. Takvo ekstreno skidanje kilograma u kratkom roku je doslovno smrt za organizam.

To je istina i to ne bi nikome preporučio. I da, može se umrijeti od toga, dogodilo se to nekoliko puta, a ja sam protiv Dricus Du Plessisa nokautiran zato što u mozgu nisam imao vode. Jako je moje tijelo bilo dehidrirano, a kad je tijelo dehidrirano, onda mozak ne radi jer nema vode. Bio sam koncetriran samo da vratim vodu, ne na borbu i pobjedu. Nisam bio u meču, samo da vratim kilograme. Trebao sam samo ostati isti. Sad imam 84-85 kilograma. Ništa ne pretjerujem. Onda sam ušao u meč s 90 kg. No, tada sam bio mlađi i neiskusan, sa 15 profi borbi iza sebe. Prvu sam rundu bio još OK, ali u drugoj sam bio mrtav. Mozak mi uopće nije radio. I volim taj poraz, dobro mi je došao, puno sam naučio. Sad sam u nizu od 4 pobjede, a na kraju krajeva sam poraz protiv Dricusa osvetio. Taj me poraz jako puno naučio, da tu nema mjesta zezanciji i eksperimentiranju”, rekao nam je Roberto Soldić i progovorio o dramatičnoj situaciji koju je doživio uoči meča:

“Kad sam bio dehidriran u tom odijelu za skidanje kila, uspio sam tu kilažu skinuti, mada ništa nisam jeo. Pio sam puno vode. Znači, jeo sam samo orahe i to. Baš u sebi nisam imao ništa, ni šećera… Petak kad sam skinuo kilograme, normalno da taj dan pijem puno vode, da se vraćam. No, ja sam taj dan htio i dobio infuziju, i kad sam je primio, jednostavno sam nestao. Pao sam u nesvjest. Srce nije moglo podnijeti taj pritisak. Malo smo se i Ivan i ja prepali. Sve to je za mene bilo previše. Ma katastrofa… Uopće mi fokus nije bio na suparniku nakon toga, nego samo na zdravlje, da budem dobro. Ma je*eno iskustvo. Nikome to ne bi želio. To je išlo na srce. Kad sam dobio tu infuziju, možda sam imao preveliki pritisak od tlaka. Dobio sam paranoju. Bio sam svega svjestan, ali sam se gubio. Kad sam pao u nesvijest, nekih 30 sekundi sa bio out, nisam znao za sebe. Onda sam se probudio, uzeo malo vode i rekao da više neću infuziju. Bio sam umoran od skidanja. Tu sam pogriješio kao nikad. Zato volim taj poraz, on me učinio boljim borcem.

Od toga dana sam puno naučio, da je zdravlje jako bitno. Da se ne trebam zezati, zafrkavati sa zdravljem, jer ono je najbitnije. Kad je borba onda se mora paziti. Kad sam imao revanš protiv Dricusa Du Plessisa, onda sam skidao pametno kilograme, pazio na ishranu i nisam ništa pretjerivao. Osvećen je poraz, lekcija je naučena i idemo dalje. Što se tiče mene, ja ne bi zabranjivao niti ograničavao nikome skidanje kila. Svatko je svog tijela gospodar. Svi znaju da je to opasno, neka svatko ide na svoju volju. Ako neki Brazilac hoće skinuti 17 kg za sedam dana, neka to napravi. Ako on umre, odgovarat će. Svi smo mi ljudi zreči, s mozgom, znamo što je dobro, a što nije dobro. Tako sma ja svoje tijelo sam bio uništio, naučio lekciju i to je to. Bog mi je dao priliku opet. Bio sam u šoku, moglo se to i meni dogoditi, iako sa uvijek govorio ma nije to ništa. Ali vidim da je to strašno i to nije uopće dobro. Svatko može skinuti 15 kg za par dana, ali što onda sutradan, preksutra, pa ima još života, ne vrti se sve oko te jedne borbe”.

Igor Pokrajac: ‘Znao sam u 48 sati skinuti po 14-15 kg. Išao sam na jaku dehidraciju’

Nakon njega, na red je došao odnedavno umirovljeni legendarni hrvatski borac, čovjek s najviše nastupa u UFC-u, Igor Pokrajac. The Duke se trenutno u Tisnom na odmoru. Malo trenira, više se odmara…

“Gledajte, svi imaju neke svoje metode skidanja kilograma, sistem. Postoje neke smjernice, ali za skidanje kilograma morate biti izuzetno fizički spremni da bi uspjeli podnijeti taj napor. I naravno, da vratite određenu kilažu, odnosno vodu koju ste izgubili, da nakon tih skinutih kila vaš performans bude isti kao da niste skinuli. Još od prije je bilo uvijek onih koji su imali problema sa skidanje kilograma. Jer, kako se gubi tekućina u čitavom tijelu, gubi se i tekućina u kojoj se nalazi mozak. Kod svakog se to drugačije vraća i ne vraća se u roku od 24 sata. Ja sam skidao po 15, 16 kilograma dehidracijom u UFC-u. Kasnije više nisam bio kad su uveli to novo pravilo koliko u biti smijete imati kilograma dva-tri dana prije vage. Prije je borcima bilo lakše skidati kile. Skidao sam sa 107 na 93. U čitavoj svojoj UFC karijeri sam bio od 108 i skinuo na 93. Iskreno, nikad nisam vidio da je netko odvezen na hitnu, da je imao zdravstvenih problema, ili ne daj Bože neki smrtni slučaj. No, osjećate slabost, to da. Ne možete hodati, vidio sam da su borce nosili na rukama. No, 24 sata kasnije ti borci su odradili fenomenalne borbe. Međutim, kako treba znati skinuti kile, tako ih treba znati i vratiti. Zato su tu uvijek timovi ljudi, doktori su blizu, uz tebe, koji vode brigu”, objašnjava nam Igor Pokrajac i dodaje:

“Meni je svako skidanje kilograma bilo teško i izuzetno naporno. No, uvijek sam bio spartanac. Pristupao sam tome studiozno. Znao sam koliko moram imati kilograma, taj dan, noć prije vage, koliko ću ostaviti za zadnjih par sati. Naučio sam svoje tijelo na to i posljednjih nekoliko godina mi je, istina, bilo teško, ali sam znao što trebam napraviti da bi bio točna na vagi. U UFC-u sam uvijek bio točan na vagi, znao sam koliko moram piti vode, što trebam jesti… To je jedan određeni proces. Nikad nisam imao slučaj, niti vidio a niti pročitao, da je netko u UFC-u ili u nekom drugom sportu preminuo od posljedica skidanja kilograma. U hrvatskom sportu nitko sebe ne želi dovesti u stanje da umre ili da bi ugrozio svoje zdravlje do te mjere da bi samo dostigao određenu kilažu, na štetu svog zdravlja. Kažem vam, znao sam u 48 sati skinuti po 14-15 kg. Išao sam na jaku dehidraciju, gubiti vodu. Zato sam pobornik da se borci važu na sam dan meča, kao u hrvanju”.

Antun Račić: ‘Opasno je skinuti 10-15 kg za dva dana’

Nazvali smo i dubrovačkog MMA borca Antuna Račića. Za njega nam je Ante Delija rekao kako je on broj jedan u skidanju kilograma…

“Haha, hvala mu na tome. Meni skidanje kilograma dehidracijom nije toliko opasno jer dosta prije samog meča prebacim se na stopostotnu čistu prehranu. Smanjim maksimalno, koliko je to moguće, unos ugljikohidrata, Prehrana mi se bazira na povrću, zdravim mastima i proteinima. Nekad i ugljikohidratima kad mi je potrebno za neki malo jači trening. Naravno, za vrijeme priprema, dakle nekih 10 tjedana, pazim i na unos kalorija, koji su potrebni da mogu odraditi te zahtjevne treninge. Da ne dobijem na kilaži, nego da polako gubim kilažu i dođem na nekih svojih 68 kg. I onda sa tih 68 kg na 61 kilu, to je nekih precizno 6 kg i 800 grama, to odradim dehidracijom, tako da to nije opasno. No, blo bi opasno da sad s ove svoje kilaže, koliko sad imam 73, išao na dehidraciju. To bi bilo opasno jer je malo preveliki postotak skidanja naspram moje kilaže. Deset posto je dozvoljeno skidati dehidracijom, a do tih 10 % dođem dijetom. Većinom sam na Target Keto dijeti, većinom bazirana na određenom povrću, proteinima, zdravim mastima i nekad prije treninga malom unosu ugljikohidrata, koje tijelo potroši vrlo brzo tokom treninga. No, moram naglasiti kako mislim da je opasno skinuti 10-15 kg za dva dana, u nekom kraćem roku. Mene non stop prijatelji zafrkavaju da sam uvijek na dijeti, da stalno pazim… Pazim iz tog razloga što prirodno imam tu kilažu negdje oko 72-73 kg, tu se vrtim čitavo vrijeme. Uvijek mi je u glavi da deset posto svoje kilaže je dozvoljeno, odnosno to je granica koju smiješ zadnjih dva do tri dana skidati. Tako da… Pet dana prije borbe dođem na tu kilažu od 67.5 kg. I onda kad krene taj proces dehidracije, taj ogroman unos vode, kalij natrij pumpa da izbaci tu tekućinu, onda ide sauna i slana vruća kupka. S time isforsiram da potrošim, izbacim tih zadnjih 5-6 kilograma. Tako da tih 5-6 kilograma odmah nakon vage vratim”, govori nam Antun Račić i nastavlja:

“Sve to već imam u svojoj glavi. Jednostavno se pomirim da mi je tih deset tjedana prije meča strogo određena prehrana. Nema nikakvih varanja niti išta. Sam sebi u glavu stavim to je to, ne smijem drugačije, nego samo ovako… Onaj slučaj sa Joanne Jedrzejczyk, a to će vam svaki profi borac koji je to prošao, koji ima dosta iskustva reći, i ono što ja vidim iz svojeg iskustva, to je krivi način skidanja kilograma. I ja sam na početku umiro, proživljavao pakao, bilo mi je teško… Svaki nutricionist koji se bavi skidanje kilograma u MMA-u, svatko će vam kazati da je jako opasno ostavljati sve za zadnjih nekoliko dana. Trebaš čitav kamp biti čist, biti u gram, hrana i treninzi trebaju biti tempirani, da bi na kraju dan prije borbe zadovoljio vagu. Volio bih da se jednog dana to ukine, jer je kontroverzno. Da svi maksimalno možemo skinuti jednu kilu do dva. No, morate znati da je razlika kad netko skine 10-15 kilograma a ima 100, i netko koji ima 85. Taj sa 100 kila, njemu kad gledamo u postotku, njemu je to na njegovu kilažu od 110-115 kg. Pa on može. A za moju kilažu je deset posto sa 67 maksimalno u zadnjih dva dana. Ne smije mi pasti napamet skidati sa 63 kg. To je onda preko deset posto moje kilaže. To je stvarno opasno. Evo, sad sa svojih 73 kilograma, kad pomislim na to da bi trebao imati za dva dana imati 61, već me malo strah. Jer, znam svoje tijelo i znam kroz što bi sve prošao. Imao sa teško skidanje kila prije nekih 6 godina, kad sam se počeo boriti u bantamu do 61 kg. Prije sam se borio do 66 – 70 kg, pa čak do 77. Došao bi na borbu sa svojih nekih 69 kilograma, borio sam se u kategoriji do 70. Bio sam prisiljen spuštati na 61 kg. Svi borci u bantamu imaju kilažu koju ja sad imam. To prvo skidanje mi je bilo teško”.

Vlado Božić: ‘Meni se to sve gadi. Skidanje deset i više kilograma u nekoliko dana su idiotarije’

Za kraj smo ostavili jednog od naših najcjenjenijih boksačkih trenera Vladu Božića. Bivši trener Mirka Filipovića rekao nam je sljedeće:

“Nisam pobornik toga. To što rade u UFC-u, to nema veze sa zdravom pameću. No, kad je netko u formi spreman poput Jorgea Masvidala koji je skinuo skoro deset kilograma u šest dana, i kad je organizam mlad, može se to izdržati. No, to običan organizam ne može izdržati. IBF boksačka federacija ima baš koliko možeš skinuti kilograma, i sutradan te opet važe da previše ne vratiš. Recimo prije borbe za svjetsku titulu, mislim da je u igri sedam – osam kila, koliko se sjećam. No, ne volim ja to. Za mene postoji nešto što se zove težina i borbena težina. Borbena težina je ona do koje dođeš normalnim treningom. Ako si u formi, ako treniraš, tijelo će ti izbaciti kilažu koju imaš, ovisno koliko si trenirao, koliko si radio, toliko ćeš i imati. Deset dana prije borbe boksač malo pripazi i ode tri, četiri pet kilograma bez problema, bez muke. A sve iznad toga po meni nije normalno. Nikad od svojih boksača, boraca, to nisam tražio niti sam tome pribjegavao”, izjavio je Vlado Božić i nastavio:

“Moja brat Stjepan je čitav život skidao na 76 kg, ali nije da smo mi išli na drastične metode, pošto je on stvarno dobro trenirao. Tih 4-5 kg se skine začas. No, skidati više od toga u kratko vrijeme, po meni nije normalno i ja bi to zabranio. Takvo drastično skidanje kilograma, više od 4-5 kila. Jer, naravno da od drastičnog skidanja kilograma možeš umrijeti. Može se dogoditi da neki sportaš ima neku urođenu srčanu manu, tko zna što sve, i loše se osjeća. Može se dogoditi i da je previše trenirao, pa da je iscrpljen. Kažem, to bi ja zabranio, doveo do normalne granice. Skidanje deset i više kilograma u nekoliko dana su idiotarije. Te neke stvari ne cijenim. Tu se radi o čistom eksplotiranju boraca. Boli njih briga za borce. Oni samo gledaju zaradu. Pogotovo u Americi. Ti si samo jedan proizvod, produkt. Njih ne zanimaš ti, nego profit. Evo, i sami vidite kako Dana White ne izlazi iz gu*ice McGregora. Samo zato što je čovjek zlatna koka. Meni se to sve gadi. Davno tu nema duha i ljepote. Mislim da to ima veze s novim odrastanjima, generacijama, stilom… Nečega što ti se nameće od malena”, zaključio je Vlado Božić.