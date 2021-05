Nakon neizvjesna dva mjeseca, promotori Filipa Hrgovića i Michaela Huntera dogovorili su krajem travnja sve uvjete i borba će se dogoditi na američkom tlu krajem lipnja ili početkom srpnja. Potvrdio je to bio i sam Hrgović.

“Ja mislim da on ne želi tu borbu svim srcem i to mi govori da nije sto posto siguran da će pobijediti i da pokušava ušićariti tu koju kunu više. Prihvatio sam borbu u roku minute, prepustio sam sve svojem menadžeru, svom promotoru i želim što prije u ring i želim ga pobijediti i pokazati cijelom svijetu koliko vrijedim”, kazao je nedavno Hrgović za RTL.

“Ja nisam stao s treningom od Badnjaka. Pedro Diaz je došao u Zagreb na Badnjak, odradili smo osam tjedana priprema u Zagrebu i onda su te pripreme samo nastavljene. Ove pripreme će trajati nekih sedam mjeseci, mislim da su to najduže pripreme u povijesti jednog boksača. Dva su moguća scenarija, ili ću se pretrenirati i Hunter će me prebit ili ću doći toliko spreman da neće izdržati ni tri runde”, dodao je.

Prava za organizaciju ove borbe dobio je Matchroom Boxing, a uskoro se očekivalo potpisivanje ugovora. Međutim, jedan od najuglednijih boksačkih portala, BoxingScene, objavio je da se Hunter navodno povukao iz borbe. Na tragu toga je i objava Hrgovićevih promotora Kallea i Nissea Sauerlanda.

“Hrgović je potpisao standardni ugovor, a Hunter još uvijek traži svoju olovku! Možda je shvatio što ga čeka s El Animalom. Zašto ne potpiše ugovor, svi ga čekamo, purse bid je odrađen?”, stoji na njihovom Twitteru.

Yahoo Sports je također objavio je kako je iz svojih izvora doznao da je Hunter odustao od borbe s El Animalom i da ima drugačije planove. A sada se spominje da bi Joseph Parker trebao u ring s Hrvatom.

