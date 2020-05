Sonnen je naglasio kako bi to bola prilika za Stipu da napravi rekord UFC-a te da bi to boljelo sve one koji žele da mu se pojas oduzme

Dok se čeka da se odluči kako će se razviti situacija u teškoj kategoriji UFC-a, sve su glasnije priče kako će Stipi Miočiću biti oduzeta titula prvaka.

Koliko je ta ideja zapravo loša objasnio je bivši MMA borac Chael Sonnen.

“Zašto hejteri žele da se Stipi oduzme titula? Jedini razlog koji imaju je da bi se Ngannou trebao boriti protiv Cormiera. I to je to… Hoće li onda ta borba biti za pravu ili za privremenu titulu?” počeo je svoj monolog Chael Sonnen u videu koji je objavio na svom YouTube kanalu.

“Zašto se ne bi borili Ngannou i Cormier jer svakako će se kasnije pobjednik boriti sa Stipom. Koja je kazna oduzimanje titule za Miočića? Ne budite ludi. On svakako čim se vrati ide u borbu za titulu. Svejedno je hoće li u tu borbu ući kao prvak ili će se boriti za titulu. Jedina bi razlika bila da tri mjeseca ide i priča kako nije prvak iako nikad nije izgubio titulu.”

EKSPLOZIVNA SNIMKA ŽELJKA MAVROVIĆA: ‘Želim opet u ring. Dajte mi tog Tysona ili Holyfielda. Lijepo bi ih istukao…’

‘Bio bih sretan’

Sonnen je naglasio kako bi to bola prilika za Stipu da napravi rekord UFC-a te da bi to boljelo sve one koji žele da mu se pojas oduzme.

“Bila bi to jedinstvena prilika za Stipu jer bi imao priliku tri puta osvojiti titulu prvaka teške kategorije. Znam da bi vas boljelo da Stipe skine taj rekord i tri puta osvoji titulu, napravi opet nešto što nitko nije u teškoj kategoriji. To će vas boljeti, a ja ću biti zadovoljan”, zaključio je Sonnen.