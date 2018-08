SJEĆATE SE NGANNOUA? Čovjek koji je gradio njegovu karijeru dobro ga je ‘oprao’, kaže i da ga Miočić ne bi pobijedio da nije…

‘Zašto to govorim? Zato što mi je Ngannou poput brata i netko treba preuzeti ulogu negativca’

Fernand Lopez, dugogodišnji trener Francisa Ngannoua, kamerunsko-francuskog borca protiv kojeg je Stipe Miočić obranio UFC-ov pojas prvaka u teškoj kategoriji, otvorio je dušu spremno kritizirajući ono u što se snažni 31-godišnjak pretvorio.

U pitanju je njegov ego

“Zašto to govorim? Zato što mi je Ngannou poput brata a kad rješavate probleme s bratom onda morate biti iskreni da bi on postao bolji čovjek. Zato netko treba preuzeti ulogu negativca. A ona sa sobom donosi i to da se mora reći da se on promijenio. U pitanju je njegov ego. To je istina i to sam mu rekao”, veli Lopez koji je iskoristio priliku da kaže nešto i o porazu Ngannoua od Miočića.

Thank you to all my fans and everyone that supports me. I love you guys. We did it! pic.twitter.com/ojhVCxN450 — Stipe Miocic (@stipemiocic) January 21, 2018

STIPE MIOČIĆ-NAJVEĆI UFC TEŠKAŠ IKAD! Fantastični američko-hrvatski borac školovao Predatora Ngannoua u pet rundi velike bitke

Stigao je on u siječnju kada je Miočić rekordni treći put obranio naslov u kraljevskoj kategoriji odlukom sudaca. Lopez kaže da ne bi tako bilo da ga je Ngannou slušao.

Nije slušao

“Mene su neke njegove odluke povrijedile. I to mnogo. Kad je izgubio borbu protiv Miočića nitko nije čuo da je Francis izjavio da je poražen jer se nije držao dogovorenog plana. Radio je upravo suprotno u odnosu na ono što smo pripremali. Poraz u borbi za pojas na njega je jako utjecao, ali je utjecao i na mene. Da je on postao prvak ja bih postao trener prvaka i da se u mojoj dvorani stvaraju prvaci. Nije se držao plana i to se nije dogodilo”, objašnjava a prenosi mmanytt.com.

“Lijepo bi bilo da je kad su me napadali i govorili mi da sam loš trener on stao na moju stranu i rekao da to nije točno i da je on taj koji se nije držao dogovorenog. Umjesto toga on je šutio, a nas su ljudi ubijali govoreći kako smo glupi jer smo ga trenirali samo za borbu na nogama. A oko 80 posto treninga bilo je za borbu u parteru, ono što je snimano na treninzima bilo je samo zbog atraktivnosti…”