Ogroman zaokret počeo se događati u UFC-ovom rasporedu, a cijela bi situacija mogla izroditi borbu Stipe Miočića i Francisa Ngannoua već krajem ove godine.

Kako javlja jedan od vodećih MMA novinara Ariel Helwani, glavna borba na UFC-ovom eventu 12. prosinca trebala je biti borba Kamarua Usmana i Gilberta Burnsa, no ta je borba otkazana. Razlog je činjenica da se Usman neće moći dotad u potpunosti oporaviti od ozljeda koje je zadobio u protekloj borbi.

Kako javlja Helwani, UFC-ovo čelništvo razmatra opciju da na mjesto Usmana i Burnsa ulete Miočić i Ngannou, stoji u tekstu ESPN-a. Druga, manje izgledna opcija, bila bi borba Jorgea Masvidala i Colbyja Covingtona.

Francis Ngannou targets Dec. 12 showdown with Stipe Miocic on ‘last PPV of the year’ (by @Mckeever89) https://t.co/YHLamlRGCP

— Bloody Elbow (@BloodyElbow) October 6, 2020