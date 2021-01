SENZACIONALNI 22-GODIŠNJAK ODUŠEVIO BOKSAČKI SVIJET: Preživio prvi nokdaun, a onda moćno nokautirao suparnika najgorim udarcem

Sjajni američki boksač Ryan Garcia (21-0), u noći sa subote na nedjelju, pobijedio je u Dallasu Lukea Campbella (20-4) nokautom u sedmoj rundi i to nakon što ga je olimpijski pobjednik iz 2012. u drugoj po prvi puta u karijeri poslao u nokdaunu, javlja britanski Sky Sports.

Pobjedom je postao WBC privremeni prvak u lakoj kategoriji, a prije toga držao je WBC srebrnu titulu u lakoj kategoriji od 2019.

Prekid borbe rezultat je brutalnog udarca u tijelo nakon kojeg 33-godišnji Britanac više nije mogao nastaviti meč. Bio je to za Campbella prvi poraz prekidom u karijeri tijekom koje je dva puta napadao svjetski naslov, a osim Garcije uspješniji od njega u ringu su još samo bili Yvan Mendy, Jorge Linares i ukrajinski majstor Vasyl Lomačenko.

Garcia se našao na podu u drugoj rundi svog najvećeg testa do sada, ali borio se hrabro i postigao zapanjujući završetak lijevim udarcem u jetru koji je Campbella bacio na koljena i nije više mogao ustati. Inače, udarac u jetru najbolniji je i najgori udarac koji jedan boksač može primiti. Ako sjedne, naravno…

Ova pobjeda za nadarenog senzacionalnog 22-godišnjaka opravdava status Garcie kao jednog od najzanimljivijih mladih lica američkog boksa. Preuzimanjem privremenog naslova WBC-a postaje obvezni izazivač neporaženom Amerikancu Devinu Haneyu koji je vlasnik pojasa.

U gužvi je uzbudljive lagane divizije koja također uključuje Teofima Lopeza (IBF, WBA i WBO prvak) i Gervontu Davis (koja također ima verziju WBA pojasa).

