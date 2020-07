View this post on Instagram

"Hrvatska Senzacija" Pat Miletich (29-7-2) vraća se borbama nakon 11 godina. Bivši UFC prvak odradit će kickboxing meč protiv bivšeg svjetskog boksačkog prvaka Michaela Nunna. ⁠ ⁠ Jeste li pratili MMA u doba Mileticha?⁠ •⁠ •⁠ •⁠ •⁠ •⁠ #patmiletich⁠ #croatiansensation⁠ #mmavijesti⁠ #mmavesti⁠ #ufcnews⁠ #mmanews⁠ #ufc⁠ #ufcbalkan⁠ #balkanufc⁠ #ufcfans⁠ #fightfans