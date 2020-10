Najveći UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić najavio je da se želi boriti u Hrvatskoj. Stipe je tu svoju želju izrazio dok je odgovarao na pitanja fanova na Twitter.kanalu Players Tribunea.

“Kada se smiri situacija s koronom, volio bih se boriti u Hrvatskoj. To bi bilo sjajno. Obožavam tu zemlju, sjajna je. Ponosan sam na to što sam Hrvat. Nadam se da bi se to moglo dogoditi. Kad se smiri situacija, definitivno bih to htio, treba vidjeti što UFC želi. Možda će htjeti da se borim u Clevelandu”, rekao je Miočić.

Q: #AskStipeTPT Champ, do you have any plans for making one of your fights in Croatia (once the World recovers and gets back to normal)?

Bonus question: any chance to play warzone with you? 😂

– @r3an1mated

A: 🔊 @stipemiocic pic.twitter.com/YQlHEvNDHZ

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) October 22, 2020